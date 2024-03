Mientras se calculan las nuevas facturas de consumo de energía con los valores que impuso el gobierno nacional, Coopser ajusta sus tarifas con proporciones difíciles de explicar.

Un vecino cumplidor y socio de todos los servicios, se fue de vacaciones y cuando regresó se encontró con el “aviso de corte”. Como corresponde se presentó para evitar que le suspendan el suministro y se encontró con el nuevo cuadro “inflacionario” aplicado a un trámite que siempre castiga al que además de no poder pagar debe afrontar el costo de reconectar.

“Me parece un disparate que la cooperativa quiera lucrar con un aviso de corte. Si te mandan una motito o un remis con el aviso sale más barato”, dijo José Luis tras abonar el importe del aviso de corte.

Con miles de enganchados en barrios enteros quien tiene un medidor declarado y analiza los conceptos que se le facturan, observará este mes la dimensión de los aumentos y junto a ellos la liquidación de todos los porcentuales que la empresa distribuidora multiplica en impuestos, reglamentaciones, retenciones y el porcentual destinado al Fondo de Obras Públicas Comunitarias.

“…a partir del día de la fecha la Coopser cobra $ 3790 por enviarte el aviso de corte, yo me fui de vacaciones y me quedo colgado esa factura y fui a pagar y sería un hipócrita si te diría que no puedo pagar eso, pero me preocupa porque en los tiempos que estamos y que estaremos en los próximos meses justamente la gente menos pudiente es probable que se encuentre en la situación de no poder pagar en término", reflexionó José Luis tras enviar la foto del recibo que documenta el monto que tuvo que afrontar.

De 800 a 3800 por enviar un aviso de corte de energía en plena crisis económica. "Sale más barato mandar una motivo o remis", dijo un usuario.

“…a partir del día de la fecha la Coopser cobra $3790 por enviarte el aviso de corte, yo me fui de vacaciones y me quedo colgado esa factura y fui a pagar y sería un hipócrita si te diría que no puedo pagar eso", informó José Luis respecto a su situación.

Está claro que quien no llega a pagar la energía que consume no es quien tiene una gran empresa o buen nivel adquisitivo. En general, las personas que sufren la suspensión del suministro son las que mayores dificultades económicas atraviesan y por el momento, no parece haber algún plan de contingencia para aliviar a ese sector que será quien lleve la mayor carga en el la actualización de las tarifas de energía.

“Yo se que se puede pedir prórroga, pero muchos tienen trabajos que no pueden ir a la mañana a hacer el tramite. A lo que voy, es a que me parece un disparate que la cooperativa quiera lucrar con un aviso de corte. Si te mandan una motito o un remis con el aviso sale más barato, que ganen vendiendo luz y servicio me parece bárbaro pero que lucren con un aviso de corte y más al sector más afectado de gente me produce indignación”.

Nada que objetar a un razonamiento y una necesidad que es preciso tener en cuenta para cuando se aplique la totalidad del aumento a los consumos y los usuarios se vean en dificultades para afrontar sus obligaciones.