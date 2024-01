Información General

El problema es que "no hay plata" en las familias de todo el país y que las tarifas de los servicios y el combustible comenzarán a trepar a su valor real. Hay que aclarar que todavía en la luz no hay aumentos. Los que se quejan, al igual que en 2018, parecen no tener derechos porque se les reprocha el resultado de las elecciones.