El personal de Parques y Jardines, mostró su disgusto por la publicación en la que La Opinión dio cuentas de lo ocurrido con los eucaliptus que se plantaron hace más de un siglo en el Club Náutico y que hoy “representan un peligro”. Al igual que en 2016, la institución parece haber contratado a una empresa para emprender la tarea que dejó nuevamente en condiciones inenarrables a los ejemplares.

Desde hace más de 10 días, este medio formuló varias consultas. Primero al arquitecto Mariano Brañas y luego al Juzgado de Faltas para determinar si había denuncia o infracción o para formular una queja.

El primero respondió que había firmado la autorización y en la dependencia que administra las sanciones, respondieron que sin un acta de notificación el juzgado no puede tomar intervención.

“En respuesta a una solicitud formal presentada el 30 de mayo por la Comisión Directiva del Club Náutico, se autorizó una poda preventiva de eucaliptus ubicados en la vía pública. La solicitud destacaba que, debido a la falta de mantenimiento, las ramas de gran tamaño y con tramos debilitados representaban un peligro para los transeúntes y las oficinas del club. Tras verificar esta situación, se procedió a otorgar el permiso correspondiente para la poda, garantizando así la seguridad en el área”, esa fue la respuesta de la Secretaría de Obras Públicas.

Brañas, autor de varias columnas de opinión sobre urbanismo, circulación, preservación de medio ambiente y bellezas naturales del entorno, no debe haber advertido lo que vio la población.

"Escucho lo de la mutilación de los eucaliptus históricos situados frente al Club Náutico. En 1910, ya eran árboles de tamaño, apuntó la memoria de Raúl Fullana a quien le gusta documentar y difundir datos históricos. No fue el único, centenares de sampedrinos también habían observado con preocupación la tala de árboles en el Paseo Público.



"Sáquenle la motosierra", dijo Raúl Fullana cuando envió la foto de los árboles de calle Pellegrini entre Perón y la costanera.

“En las dos cuadras de Pellegrini, entre Almirante Brown y 9 de Julio, también mutilaron árboles históricos. El Sr, Braña es paisajista?”, preguntó el ex tuncionario municipal y ex concejal radical. “En un distrito donde hay una Agencia de Extensión y Estación Experimental del INTA y cientos de viveristas experimentados, el Municipio no dispone de asesoramiento?. El Intendente debería seleccionar mejor a sus secretarios y abrirse a la participacion. Muchos ojos ven más que los dos de funcionarios ignorantes metidos a sabios”, conluyó con el peso de su experiencia.

Sobre el mismo tema, en el programa Sin Galera hablaron especialistas, viveristas y ex miembros de Codefar. Desde hace pocos días también se reúne una comisión que trabaja en un proyecto de protección de ejemplares históricos que llevará el nombre de "Patrimonio Verde. Esa nueva comisión que se dio cita en el Museo Histórico Regional está liderada por el Ingeniero Agrónomo Osvaldo Valenzuela y escribirá su primer capítulo en la plazoleta donde sobrevive un ejemplar hecho sobre un retoño del pino de San Lorenzo. Sobre el tema, este medio publicará la entrevista completa en la que el profesional explica cómo los ciudadanos podrán concer la historia de su arbolado a través de un código QR.