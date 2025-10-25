Un video de cámaras de seguridad de la zona de 25 de Mayo y Alvear registró el momento en el que una motocicleta tipo 110 cc chocó contra un patrullero de la Policía Bonaerense este sábado por la mañana.

Ads

El accidente ocurrió en esa esquina alrededor de las 8.00 de la mañana, cuando todavía llovía en la ciudad en el marco del temporal de lluvia y viento que afectó a la región.

En el video se puede observar el momento del paso del móvil policial desde Alvear y cómo la moto, que iba a velocidad considerable, impacta contra la parte trasera de la Ford Ranger de las fuerzas de seguridad, mientras otro vehículo similar alcanza a frenar.

Ads

Así fue el choque de una moto contra un patrullero en 25 de Mayo y Alvear



El accidente ocurrió en esa esquina este sábado por la mañana. En el Hospital evaluaban la derivación del paciente a través de su obra social. pic.twitter.com/Dp9TXHy91b — La Opinión de San Pedro (@laopinionsp) October 25, 2025

El motociclista, que iba sin casco, fue trasladado a la Guardia con golpes en el rostro y en el Hospital evaluaban su derivación a un centro de mayor complejidad a través de su obra social.

El paciente ingresó al Servicio de Emergencias con politraumatismo craneofacial y hemorragia cerebral que obligó a internarlo en terapia intensiva.

Ads

La derivación fue solicitada puesto que necesita seguimiento por parte de servicio de neurocirugía y aguardaban confirmación de disponibilidad para su traslado.

Prefectura Naval Argentina practicó las pericias de rigor y secuestró el patrullero, que luego de los análisis pertinentes fue restituido a la Comisaría.

El motociclista habría protagonizado un episodio violento previo al choque y todo indica, revelaron fuentes del caso, que circulaba bajo los efectos del consumo de alcohol.

Ads