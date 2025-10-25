Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de 25 de Mayo y Alvear involucró a un patrullero de la Policía Bonaerense.

Ads

El choque se produjo este sábado por la mañana cuando una moto tipo 110 cc que circulaba por 25 de Mayo colisionó contra la parte trasera del móvil policial cuando ya había cruzado desde Alvear.

El motociclista, que circulaba sin llevar colocado el casco protector, sufrió lesiones en la nariz y fue asistido por personal del Same 107.

Ads

Una ambulancia del Servicio de Emergencias lo trasladó a la Guardia del Hospital para constatar la gravedad de las heridas y practicarle estudios.

Personal de la Prefectura Naval Argentina intervino para relevar las pericias de rigor, teniendo en cuenta que uno de los vehículos que intervino en el choque pertenece a la Policía.

Ads

Puede interesarte