Moto chocó con un patrullero: el conductor fue trasladado al Hospital
Ocurrió en 25 de Mayo y Alvear. El motociclista, que iba sin casco, sufrió lesiones en el rostro y fue trasladao al Hospital. Prefectura relevó pericias en el lugar.
Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de 25 de Mayo y Alvear involucró a un patrullero de la Policía Bonaerense.
El choque se produjo este sábado por la mañana cuando una moto tipo 110 cc que circulaba por 25 de Mayo colisionó contra la parte trasera del móvil policial cuando ya había cruzado desde Alvear.
El motociclista, que circulaba sin llevar colocado el casco protector, sufrió lesiones en la nariz y fue asistido por personal del Same 107.
Una ambulancia del Servicio de Emergencias lo trasladó a la Guardia del Hospital para constatar la gravedad de las heridas y practicarle estudios.
Personal de la Prefectura Naval Argentina intervino para relevar las pericias de rigor, teniendo en cuenta que uno de los vehículos que intervino en el choque pertenece a la Policía.
