El móvil de Sin Galera recorrió este sábado la zona en la que Bomberos Voluntarios, Policía y el Same 107 intervinieron para rescatar, en dos oportunidades, a jóvenes que habían subido a postes y columnas de luz en inmediaciones de las vías del Ferrocarril con intenciones de arrojarse.

Ads

En cada caso, el personal especializado de Bomberos logró persuadir a los jóvenes de que depusieran su actitud y bajaran de la considerable altura —entre 7 y 9 metros— a la que habían subido.

El primero de los casos ocurrió el martes por la noche frente al asentamiento ubicado en Molina y las vías. El adolescente protagonista del episodio tenía antecedentes de salud mental y fue asistido por el personal del área tras bajar, luego de más de una hora y media de diálogo.

Ads

El otro caso ocurrió el jueves por la noche y tuvo características similares. Al igual que en el primero, Bomberos dialogó durante más de una hora con el muchacho para convencerlo de que bajara y luego fue asistido por personal del Hospital.

Puede interesarte

Ads