Un hombre de 72 años se entregó a la Justicia para confesar ser el autor del disparo que recibió en la cabeza Isaías Belo y que le costó la vida tras permanecer internado en el Hospital.

Identificado como Carlos Franco, se presentó de manera voluntaria ante la Sub DDI San Pedro - Baradero, donde aseguró ser familiar de Nicolás Arévalo, el joven de 23 años detenido por el caso, y se hizo cargo como autor material de los disparos, uno de los cuales dio en la cabeza de Belo.

Carlos Franco se presentó en la DDI y dijo ser autor de los disparos.

Vanesa Silva, madre de Isaías Belo, llegó este viernes a la redacción de La Opinión junto a su hijo Lisandro, hermano del joven asesinado y testigo clave del hecho, puesto que estaba con él, para asegurar que Franco "no tiene nada que ver" y sostener la acusación contra Arévalo.

"Nos enteramos de que se presentó, pero él no tiene nada que ver, se está haciendo cargo de algo que no hizo", dijo Silva a La Opinión.

Este viernes por la mañana en Fiscalía se lo había adelantado: "El instructor del fiscal me dijo que era probable que el abuelo se quisiera hacer responsable para hacer zafar a Nicolás Arévalo, cuando nosotros lo conocemos y sabemos todo esto".

"Yo estaba en el hecho con mi hermano y con Moira Rodríguez", dijo Lisandro, por su parte y relató el hecho desde el conflicto previo hasta el momento de los disparos que se escucharon en la zona de Juan Ismael Giménez al 2000 el jueves 1 de agosto por la noche.

La madre y el hermano de Isaías Belo, testigo clave del asesinato, estuvieron en La Opinión.

"Fui a comprar y el chico este me amenazó con un arma y me fui para arriba. A la tarde me dijeron que se estaban mudando, llegó la noche y me dijeron que ya se habían ido, bajamos con mi hermano y la chica esta y cuando llegamos al frente de la casa él empezó a tirar, estaba con el hombre este que se presentó", contó.

"El chico este, yo lo vi con mis ojos, el chico tiró, este hombre se quiere hacer cargo, pero fue el chico. Se quiere hacer cargo pero no tiene nada que ver", aseveró Lisandro Silva, cuya familia contrató a un abogado para presentarse como particulares damnificados en la causa.

Fiscalía dispuso la aprehensión de Carlos Franco y una serie de medidas relacionadas con el caso, por el que continúa detenido Nicolás Arévalo y sobre cuya situación procesal deberá expedirse el Juzgado de Garantías interviniente.