Asesinato de Agustín Luna: Manso detalló cómo avanza la causa con “Popy” Sandoval como único detenido

Marcelo Manso tuvo la opción de pasar de la Fiscalía N° 5 a la N° 8 de Baradero pero decidió quedarse en San Pedro y sobre él recayó el asesinato de Agustín Luna acaecido el domingo por la noche en Bajo Puerto, mientras cenaba con su familia.

Germán “Popy” Sandoval es el único acusado de efectuar el disparo que le produjo la muerte al joven de 27 años y el martes se presentó a su indagatoria en el edificio de Saavedra al 200 pero no declaró. “Yo no lo sé porqué se negó, él me dice que no va a declarar pero no me explica los motivos. Antes de la indagatoria existe una entrevista previa que es secreta y privada entre el imputado y su defensor oficial. ¿Qué charlan ellos? Yo no tengo conocimiento. Después de esa entrevista, él se sienta, le tomo sus datos personales, le hago saber cual es el hecho, le pregunto si lo entiende o no lo entiende, le hago saber cuales son las pruebas en su contra y cuál es la calificación legal”, detalló el fiscal en #RadioCuarentena.

Además, explicó porque la indagatoria “es el acto de defensa más importante con que cuenta el imputado”: “Yo lo notifico formalmente de cuál es el hecho que se le atribuye y de cuáles son las pruebas en su contra. Es un homicidio simple y el hizo uso del derecho constitucional de negarse a declarar. Se presentó un abogado particular y tiene la posibilidad de pedir a la Fiscalía que lo escuche, entonces él puede declarar todas las veces que quiera a lo largo del expediente”.

Manso cuenta con 15 días desde el momento de la detención de Sandoval prorrogables por otros tantos para solicitar su prisión preventiva. Tal explicó, para ello debe “terminar de recolectar algunas pruebas pendientes y peritajes” para “encarar la viabilidad o no de pedirle la prisión preventiva”.

“La prueba viene bien abonada pero faltan todavía algunas cosas más. Es probable que no utilicemos los 30 días porque hay abundantes pruebas. Lo que no tenemos que olvidarnos es el contexto. No es la única causa que la fiscalía tiene en trámite. Puede ser que usemos los 30 días no por la complejidad de esta causa puntual si no por las otras causas que tenemos en trámite”, aclaró.

El titular de la UFI N° 5 definió el caso como “simple” y fundamentó que, más allá de que “terminó con un saldo luctuoso”, no se trata de “una defraudación en perjuicio del ámbito de la administración pública complementado durante cinco años la administración” lo que requiere una ardua investigación. “Es un hecho lineal que no requiere complejidad y las pruebas que tenemos es testimonial y de informes”, añadió.

También, especificó: “Nosotros tenemos acreditado el homicidio, eso es incuestionable. Tenemos una pata de la mesa completa, la otra pata de la mesa es la responsabilidad penal. Nos toca ahora determinar quién es el autor, si hay coautores, si hay participes necesarios, si hay participes secundarios y si hay instigadores. Resuelto esto, nosotros estamos en condiciones de avanzar en el proceso”.

Sobre el arma que se secuestró en la casa de la suegra de “Popy” Sandoval, Manso sostuvo que “es importante” porque “abre otra posibilidad de peritaje” y permite “establecer cuál fue el móvil” aunque no es obstáculo no “tener esas cosas” para que “el proceso siga adelante” porque está probado que la muerte de Luna fue producto de un disparo de arma de fuego aunque, respecto de los antecedentes crímenes de Lezcano y Javier Lovello, no los puso ni descartó como móvil del hecho.

El arma secuestrada en la casa de la suegra de Sandoval.

Por último, respecto del proceso judicial y su instrucción, aseguró: “Es importante conocer todos los detalles para los jueces o los fiscales cuando tenemos una persona enfrente que la están juzgando; el móvil, el arma y demás porque con todos esos elementos vamos con una tranquilidad de ánimo mucho mayor. Nosotros llevamos a la persona a juicio porque es el fin del proceso penal. Que su inocencia o su culpabilidad se debate en el juicio oral y público y no durante la instrucción. Esa es la idea del sistema que no siempre funciona así”.