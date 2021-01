Asesinato de Agustín Luna: “Le disparó por la espalda desde la ventana”, dijo su madre

Agustín Luna, de 27 años, estaba cenando el domingo por la noche en su casa ubicada en inmediaciones de Depietri y 9 de Julio cuando Germán “Popi” Sandobal lo asesinó de un disparo de escopeta ante la presencia de su pareja embarazada y su hija.

Este lunes por la mañana La Opinión estuvo en el lugar del hecho y dialogó con la madre de la víctima, María Ponce, quien dio detalles de lo que ocurrió y aseguró que fue “un ajuste de cuentas” porque su hijo mató a Ramón Lezcano, tío de Sandobal y hecho por el que cuatro días atrás Luna salió de la cárcel.

“Bajó por la escalera de Depietri y Perón donde lo esperaba una camioneta blanca y huyó como una rata. Disparó como un rata porque no le dio para agarrarlo en la calle a mi hijo, aprovechó acá estando la mujer embarazada que le pudo haber matado el hijo y la mujer, hasta la nena. La nena de 11 años lo reconoció”, precisó Ponce.

La mujer detalló que Sandobal “le disparó por la espalda desde la ventana” para luego irse del lugar. “La mesa estaba dada vuelta, él estaba sentado de espaldas a la ventana. El disparo ingresó por la zona de las costillas e inmediatamente murió porque llegó al Hospital ya sin vida, le hacían secreción y no resistió al corazón”, agregó.

El conflicto entre ambas partes tuvo varios episodios previos, el último el sábado cuando Sandobal pasó por la vivienda de Luna y lo “amenazó”, contó su mamá: “Lo insultó, le dijo que me iba a pegar a mí, donde más le duele, como si él no tuviera madre, ni familia. Las veces que lo he cruzado me ha querido chocar con la camioneta, iba con mis nietas caminando para la casa de mi mamá”.

Anteriormente, Ponce relató que su hijo mayor, Nahuel Luna, tuvo “una discusión” con Ramón Lezcano quien es tío de Germán Sandobal y fue asesinado por Agustín Luna: “Mi hijo le debía droga, entonces el tipo -por Lezcano- empezó a tener problemas con mi hijo. Tuvieron un enfrentamiento y mi hijo le mató el tío. Fue un ajuste de cuentas”.

Además, Ponce admitió que tiene “miedo” y que “hermanas” del acusado les “gritaron” que “lloren”. “Mi hijo estuvo siete años detenido, él venía haciendo las cosas bien. Le dieron un beneficio y el 21 -de enero- fue el cumpleaños de él y pasó esto. El tipo lo buscó, lo buscó pero vino acá e hizo asalto de domicilio, se metió en la casa y pudo haber matado a la mujer”, relató.

Por último, la mujer pidió que “lo aprehendan” y que Sandobal “tiene muchos paraderos” incluso uno “en la isla”. Y cerró: “Está amenazado mi hijo el mayor, una vuelta me lo sacó del Paseo Público. Anda con una hermana que le tiene el arma. Mi hijo los evitaba, evitaba los problemas. No era lo que él tenía que hacer, en la calle se arreglan los problemas, no con las criaturas. Que se haga Justicia, que lo agarren”.