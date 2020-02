Asamblea en la Liga Sampedrina: Tras un arduo debate, los clubes aceptaron el ingreso del nuevo San Roque

La afiliación del Club Social y Deportivo San Roque San Pedro Asociación Civil fue el tema que generó polémica en la Asamblea General Ordinaria de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) que se celebró el viernes por la noche en el salón Pedro Barri. La cuestión, sin el representante del Santo porque se ausentó, se tiró sobre la mesa antes de que Adrián Macenet inicie la lectura del orden del día y algunos delegados asambleístas le pidieron explicaciones a Hugo Cejas de por qué el Consejo Directivo lo aceptó e incluyó en el Torneo Preparación.

Luego de que la máxima autoridad de la entidad que tiene su sede en Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez les repitió lo mismo que manifestó semanas atrás a través de La Opinión y dejó en claro que los integrantes de la Comisión Directiva que reclamaron su desconocimiento de ser parte de ella deben hacerlo en la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia de Buenos Aires o en el propio club que tiene como domicilio legal la sede de Uatre, comenzó la discusión que fue siempre en buenos términos. Si bien se disipó cuando empezó la Asamblea, se reinició al turno de refrendar afiliaciones. Con La Roca, ante la mirada de Héctor Villarreal, todos levantaron la mano a favor; con Los Andes se analizó el caso particular (pidió darse de baja días atrás); y al nuevo San Roque algunos le bajaron el pulgar.

Los que lo apoyaron, con la anuencia de la Mesa Directiva que advirtió problemas a largo plazo en caso de una negativa porque tiene "todo en regla" y un recurso de amparo en el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo avalaría, quisieron asentar en el acta algunos parámetros a cumplir pero no la petición no tuvo lugar porque no corresponde: el Estatuto y reglamento son el mismo para todos. Por ello, Agricultores (Gerardo De Vincenzi), Central Córdoba (Marino Bornia), General San Martín (Jorge Pérez), La Esperanza (Alberto Noat), Las Palmeras (Guillermo Prina), La Roca (Héctor Villarreal), Paraná (Gustavo Fortunato) y Pescadores (Pablo González) exigieron a la LDS que, ante cualquier irregularidad, le impida seguir participando.

En la vereda de enfrente se pararon América (Raúl Alegre), Defensores Unidos (Rodolfo Rigo), Independencia (Federico Cao) y Mitre (Andrés Morales). El argumento fue que los directivos del club presidido por Horacio Neyra son los mismos que estuvieron en San Roque FC, desafiliado por una deuda de alrededor de 20 mil pesos.

En ese contexto de preocupación general respecto de la realidad del nuevo San Roque, directivos de la LDS explicaron que todavía, a una semana del comienzo del Torneo Preparación, la entidad no tiene ningún jugador fichado por lo que estimaron que no va a competir, o al menos eso manifestaron a las demás instituciones. Sin embargo, como el Santo quedará libre en la primera fecha, cuenta con otros siete días para armar sus categorías.

El flamante club es parte de la zona B en la que debe debutar en la segunda jornada frente Paraná de visitante. Posteriormente lo hará ante La Roca, La Esperanza, General San Martín, Central Córdoba y Agricultores. Lo curioso es que, también, todavía ningún delegado suyo fue a las reuniones ordinarias de cada lunes, tales indican los últimos boletines.