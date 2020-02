Afiliación del nuevo San Roque a la Liga Sampedrina: Hugo Cejas sostuvo que el reclamo debe ser "al club y Personería Jurídica"

La polémica por la afiliación del Club Social y Deportivo San Roque San Pedro Asociación Civil a la Liga Sampedrina (LDS) sigue sumando capítulos. A la nota presentada por seis personas que figuran en la nómina de Comisión Directiva de la nueva entidad presidida por Horacio Neyra en la que aseguraron desconocer su conformación se sumó en las últimas horas una carta documento de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) cuyo domicilio legal, Bottaro 1720, fue sindicado por el club en la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia de Buenos Aires como su sede.

Ambos reclamos fueron dirigidos a la LDS y, en ese marco, su presidente, Hugo Cejas, señaló a través de La Opinión que deben ser "al club y Personería Jurídica" y no hacia la institución que conduce: "Vino la gente a la liga, ellos firmaron con una escribanía y les dije que el problema es de ellos con el club y no con la liga. A la liga San Roque trajo la documentación, nosotros la certificamos y estaba todo bien. Nosotros no tenemos que certificar la dirección del club ni quienes están en la lista, eso lo hacen en Personería Jurídica en La Plata".

En su reclamo firmado por su Secretario General de la seccional San Pedro, Néstor Balladares, la Uatre aseguró que "desconoce totalmente" a San Roque Asociación Civil y que "jamás prestó conformidad" para que en su gremio "funcione el domicilio legal de dicha institución". Y agregó: "Negamos y rechazamos terminantemente tal circunstancia. En función de lo expuesto, le intimamos aclaren fehaciente y públicamente tal situación en el plazo de 48 horas de recibida esta pieza postal, dando cuenta de ello a la comunidad de San Pedro, debiendo arbitrar los medios necesarios que estén a su alcance para esclarecer incuestionablemente este entuerto que no se condice con la realidad de los hechos, toda vez que allí funciona la sede de la Seccional Local de la Uatre".

El vicepresidente Carlos Gómez, los vocales titulares Raúl Balladares y Cristina Barreto más el suplente Gustavo Quintero; y los revisores de cuenta Lorenzo Cáceres y Oscar Torres, son los dirigentes y afiliados a la Uatre que iniciaron el reclamo a la Liga Sampedrina cuando en el Boletín Oficial Nº 3.868 su nombre apareció con los cargos mencionados en la Comisión Directiva del Santo.

Según consta en el expediente de la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia de Buenos Aires, el Club Social y Deportivo San Roque San Pedro Asociación Civil se conformó en abril de 2018 y los puestos deberán renovarse en el mismo mes del 2020. "Nosotros hace dos años firmamos como que estábamos en la Comisión Directiva porque supuestamente iba a recibir un subsidio. Pero ahora nosotros no firmamos nada y a través de una página de la Liga nos enteramos de esto, nos agarró por sorpresa y queremos salir cuanto antes de esta comisión", explicó días atrás Balladares quien dejó en claro que ellos pertenecen al "gremio" pero ya no mantienen "contacto con Neyra" aunque sí lo tenían cuando firmaron la documentación.

San Roque recibió el aval de la Comisión Directiva de la LDS para ser parte de ella y, incluso, se lo incluyó en el Torneo Preparación. Sin embargo, serán los demás clubes lo que deberá refrendar su ingreso en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 28 de febrero en el salón Pedro Barri. Sobre ello, Cejas dejó en claro que "no hay impedimentos" para que las demás entidades veten la afiliación porque "tiene todo en regla". Y cerró: "Si no lo refrendan la liga tendrá un problema administrativo importante".