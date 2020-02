Los Andes se va de la Liga Sampedrina porque no seguirá participando de sus torneos femeninos

Los Andes solicitó su desafiliación a la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) mediante una nota en la que explicó que el principal motivo del pedido, que curiosamente lo hizo antes de que los demás clubes refrenden su ingreso a la entidad en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el viernes por la noche en el salón Pedro Barri, es que su plantel femenino de fútbol se desarmó y no participará de los torneos.

Consultado por La Opinión, el tesorero de la entidad de Crucero General Belgrano, Miguel Naya, detalló: "En 2019 un grupo de chicas y entrenadores nos pidió el nombre y las instalaciones para jugar en la liga pero ahora se fueron a otros clubes. Nos sentimos un poco usados porque las recibimos, les dimos las instalaciones, pagábamos la afiliación y ahora se fueron a otros equipos. Sólo exigimos que sean socias y sólo algunas se hicieron".

En 2020, si bien la LDS llevará a cabo desde el 6 de marzo la Copa Alianza en cancha de siete jugadoras, está previsto que todos los equipos femeninos pasen a la de once y sus partidos se integren a la tira de los masculinos como ocurrirá en el Preparación José Cejas desde el 8 del tercer mes del calendario. Los Andes no tampoco tiene divisiones inferiores y mayores de varones y, en ese contexto, la Comisión Directiva decidió no seguir ligada a la institución que preside Hugo Cejas porque debe abonar por mes la cuota a cambio de, tal expresó Naya, ningún beneficio.

Donde sí continuará el club es en la Liga Infantil (LDI) para la que incluso conformó a principios de año las categorías femeninas U9 y U12 que jugaron el Torneo de Verano. Naya, recalcó que el nuevo objetivo es apuntar a las niñas para que en el futuro sean quiénes conforme su plantel de mayores y sea un "equipo propio".

El 6 de marzo Los Andes celebrará su Asamblea General Ordinaria en la que se renovarán los cargos de la Comisión Directiva que terminó su mandato el 30 de noviembre pasado pero, tal indica su Estatuto, debe estar en el poder hasta la reunión. Aunque todavía no se definió la lista oficialista y hay plazo hasta 48 horas antes del evento para que los socios presenten nómina opositora, es muy probable que continúe Mario Morosini de presidente y Naya de tesorero junto a la mayoría de los que trabajan ad-honorem con ellos. "Sólo nos faltan completar algunos cargos con gente que tenga ganas de colaborar, hace cuatro años que estamos y hay un desgaste", cerró el tesorero.