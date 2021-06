Ariel Maciel sigue sin aparecer: “Sabemos que es una gran persona, queremos que vuelva”

Ariel Maciel, el hombre de 40 años que en su momento se suponía podía haberse marchado junto a una menor de 16 años, sigue sin dar señales de vida. La adolescente apareció en Baradero a la semana de haberse ido de su casa en Río Tala, y aseguró no saber nada del hombre, que a la vez era su tío postizo, descartando cualquier tipo de contacto con él.

A un mes del pedido de paradero de la menor y estimativamente la misma fecha de la desaparición del constructor es todo un misterio porque si bien al hombre lo relacionaron con la adolescente nunca pudo establecerse si realmente fue así.

Es más, la fiscala Viviana Ramos, confirmó a La Opinión, que desde el momento en que la menor apareció cesó el pedido de paradero y no había otra denuncia. Es decir que a Ariel Maciel nadie lo está buscando y tampoco hay impedimento legal que le imposibilite movilizarse por donde quiera.

Lo cierto que a esta altura de la circunstancias, Maciel no dio más señales de vida, sin siquiera comunicarse con las personas que pertenecían a su entorno y mantenía contacto diario.

En su momento, la denuncia que radicó un hermano de la menor desaparecida indicaba que la joven y su tío postizo, que recientemente se había separado de una tía de la joven, mantenían una relación sentimental, pero por ahora no hay nada seguro.

José Peralta, amigo y compañero de trabajo de Ariel Maciel, habló y se mostró preocupado porque no saben nada del hombre.

“Hace ya más de un mes que no sabemos nada de él”, dijo su amigo en Radio Cuarentena.

“Yo trabajé 9 años con él, fui su encargado en las obras. Hablé con él dos semanas antes de que se fuera y nunca dijo si le pasaba algo, habíamos hablado de ir hacer un trabajo a Córdoba pero no llegamos a hacerlo”.

“Cuando hablé con la expareja me dijo que no sabía nada y que había perdido todo contacto porque la había bloqueado”.

“Todos lo conocemos y sabemos qué clase de persona es, muy solidario y muy buen vecino. Nos preguntamos qué puede haber pasado. Yo tengo su número de teléfono pero no me contesta ningún llamado ni mensaje”, afirmó Peralta. “Hablé con algunos amigos que conocemos de Chaco y tampoco saben nada, lo mismo que su familia”.

“Nos parece muy raro todo. Su hermano Pablo se había separado de la sociedad con Ariel entonces tampoco sabe nada”.

“Sabemos la clase de persona que es, lo valoramos un montón porque es una gran persona, ha ayudado a mucha gente y queremos saber qué hizo, estamos muy preocupado”, remarcó el amigo de Ariel Maciel.

“Todo lo que tiene se lo ganó trabajando, de Chaco vino caminando buscando una buena vida”, destacó.

“Él tiene que saber que todo lo que se dijo es mentira, que no tiene nada que ver y ya se aclaró todo, no hizo nada, lo estamos esperando, que vuelva. De última que se comunique conmigo y me diga, mirá Flaco, estoy bien”.