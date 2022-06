Apertura para Primera A: descendió Banfield, La Esperanza a la promoción con Alsina y Central Córdoba zafó de todo

En la parte baja de la tabla de posiciones del Apertura para Primera A está todo definido, tras desarrollarse este domingo tres partidos de la última fecha: Banfield descendió a la Primera B porque perdió ante Central Córdoba, que zafó de todo; y La Esperanza, por el triunfo del Lobo, jugará la promoción ante Alsina, escolta del ascenso, a pesar de que le ganó 1 a 0 a Rivadavia en Baradero.

En el Estadio Municipal el elenco de Santa Lucía aprovechó el apuro del Taladro por ponerse en ventaja y, en el segundo tiempo, aprovecho dos contraataques y se adelantó en el marcador con goles de Alfredo Milmanda primero y Mateo Panizza después. El Taladro descontó con un penal de Cristian Rivadeneira y, aunque tuvo chances claras cuando el duelo estaba sin tantos y, también, cuando perdía, no pudo quebrar la resistencia de Matías Soler y de a poco su ilusión se fue derrumbando.

Con el correr de los minutos los jugadores del elenco dirigido por Carlos Casco aumentaron su nerviosismo y, tras la expulsión desde el banco de suplentes de Kevin Medina -había sido reemplazado por lesión en el primer tiempo-, vio la tarjeta roja Gastón Casco por una dura entrada a Sebastián Méndez. Esa jugada derivó en un tumulto entre futbolistas de ambos equipos y el árbitro también echó a Erik Méndez de Central Córdoba.

Sobre el final, desde la tribuna techada, que estaba repleta de simpatizantes de Banfield, arrojaron al banco de suplentes del visitante hielo y una botella con gaseosa, pero los proyectiles no llegaron a destino. El accionar de unos pocos no empañó el gesto del resto de los fanáticos, que alentaron a los jugadores aun después de la caída y los consolaron, sobre todo a aquellos que mas sintieron la situación. Incluso, hubo quienes entonaron cánticos a favor del club y aplaudieron el esfuerzo de un grupo de jugadores que en diciembre del 2021 fue campeón del Torneo Transición.

Rodrigo Salazar consuela a un jugador de Banfield, tras consumarse el descenso. Foto: La Opinión.

En el José Matías de Baradero el Verde le ganó 1 a 0 al Fortín con gol de Santiago Rodríguez, que regresó tras varios partidos tras haberse recuperado de una lesión. Con el triunfo, La Esperanza llegó a ocho puntos, los mismos que Central Córdoba, pero por tener peor diferencia de gol (-10 contra -4) tendrá que disputar un repechaje para mantener la categoría ante Alsina.

La Villa acabó segundo en la Primera B gracias a la gran victoria de visitante frente a Portela 4 a 3 que logró este domingo en un duelo que arbitró Horacio Arias. Darío Núñez y Jonatan Navarro, ambos por duplicado, hicieron los goles de Alsina mientras que Cristian Carabajal y Agustín Chávez dos veces festejaron en el local, que necesitaba ganar para llegar a la promoción.

Alsina jugará la Promoción frente a La Esperanza. Foto: Gentiliza Nachi Miranda (Mundo Baradero).

En un cotejo sin nada en juego, Independencia doblegó 4 a 2 a Atlético Baradero en el barrio 1° de Mayo y cerró un buen campeonato, en el que llegará a 19 puntos si el Tribunal de Disciplinas le da ganado el encuentro ante General San Martín que se suspendió a falta de cinco minutos cuando se imponía 2 a 1. Nicolás Marteli en dos ocasiones, una de ellas de penal, Fabricio Saccá y Padros en contra hicieron los goles de la I. Claudio Centurión y Lucas Horisberger anotaron para el perdedor.

Posiciones finales Primera B.

La definición, próximamente

El próximo fin de semana, a excepción de que la Liga Sampedrina acepte el pedido de Mitre de no jugar porque el sábado 11 de junio celebra su 90° aniversario, se definirá el certamen con el duelo entre Paraná y el Rojo en el complejo Jorge Suárez y Sportivo-General San Martín en Baradero.

Posiciones Primera A.

El Albirrojo y Mitre dependen de sí mismo: el que gana se queda con el título. Si empatan, el Lobo les arrebatará la corona con una victoria. Pero si el elenco de Marcos Barlatay no suma tres puntos, le permitirá al conjunto de Gabriel Guereta dar la vuelta olímpica. Ambos cotejos se jugarán en simultáneo y el campeón se conocerá ese mismo día porque en caso de igualdad en puntos entre dos equipos no habrá un juego de desempate sino que se tendrá en cuenta la diferencia de gol, mayor cantidad de tantos convertidos a favor y menor cifra recibida en contra.

Lo positivo para el equipo dirigido por Juan Ignacio Borjes, en su anhelo de que el partido no se dispute el domingo 12, es que el día y horario del clásico no se oficializó en el último boletín donde, al igual que el cotejo entre el Lobo y el elenco de Pérez Millán, figura como “postergado” porque no se realizará el fin de semana venidero.