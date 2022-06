Apertura para Primera A: Mitre pidió no jugar ante Paraná el 12 de junio porque festeja su aniversario

La definición del Apertura para Primera A se programó para el 12 de junio con los duelos Paraná-Mitre y Sportivo-General San Martín, pero está en dudas porque este martes el Rojo envió una nota a la Liga Sampedrina (LDS) en la que pidió no jugar ese día a raíz que la noche anterior celebra su 90° aniversario con una cena.

La solicitud ingresó a la LDS poco después de que el lunes por la noche se organizó la última fecha del campeonato en una sesión ordinaria de delegados en la sede de Liga de Fútbol de Baradero (LFB), en la que participó el representante de la entidad presidida por Estela Oliveros. El caso recayó en la Mesa Directiva y se analizará en la próxima reunión.

Lo positivo para el equipo dirigido por Juan Ignacio Borjes es que el día y horario del clásico no se oficializó en el último boletín donde, al igual que el cotejo entre el Lobo y el elenco de Pérez Millán, figura como “postergado” porque no se realizará el fin de semana venidero.

El Albirrojo y Mitre dependen de sí mismo: el que gana se queda con el título. Si empatan, el Lobo les arrebatará la corona con una victoria. Pero si el elenco de Marcos Barlatay no suma tres puntos, le permitirá al conjunto de Gabriel Guereta dar la vuelta olímpica. Ambos cotejos se jugarán en simultáneo y el campeón se conocerá ese mismo día porque en caso de igualdad en puntos entre dos o equipos no habrá un juego de desempate sino que se tendrá en cuenta la diferencia de gol, mayor cantidad de tantos convertidos a favor y menor cifra recibida en contra.

Paraná y Mitre definirán mano a mano el campeón del Apertura para Primera A 2022. Fotos: La Opinión.

Lo que sí se definirá este domingo, desde las 15.45, es la parte baja de la tabla de posiciones. Banfield será local de Central Córdoba en el Estadio Municipal, donde habrá un operativo policial de 14 efectivos, con la obligación de ganar para evitar el descenso directo. Si lo logra y La Esperanza no le gana a Rivadavia, zafará de todo. El Lobo de Santa Lucía, por su parte, esquiva el abismo si sonríe o consigue una parda y el Verde no triunfa. Teniendo en cuenta que el Taladro y Central Córdoba se cruzan y alguno sumará unidades, La Esperanza no depende de sí mismo, debe triunfar y aun así puede quedar en la promoción.

El único encuentro que no tendrá nada en juego será el de Independencia y Atlético. Aunque la I llegará a 16 puntos si el Tribunal de Disciplinas lo da como vencedor el cotejo ante San Martín -se suspendió a los 85 minutos cuando ganaba 2 a 1 en Pérez Millán y ambas hinchadas se agredieron a piedrazos-, no tiene posibilidades de ser campeón porque los dos líderes se enfrentan entre sí.

En el Apertura para Primera B el único duelo que resta jugarse es Portela-Alsina (domingo a las 15.45) para decidir el segundo puesto y el rival del penúltimo del Apertura de la A en la promoción, que será una serie de ida y vuelta con ventaja deportiva del club que milita en la elite (Central Córdoba, La Esperanza o Banfield). A Portela solo le sirve la victoria en su cancha mientras que la Villa se asegura ser escolta de Defensores Unidos con una parda.