Anuario2019 Básquet: El deporte del año

El 2019 del básquet fue de ensueño. La actividad creció sin restricciones y, aun con variables a mejorar, recuperó a muchos sampedrinos que volvieron a pisar canchas para jugar u observar.

Náutico y Mitre no estuvieron solos como en temporadas pasadas, sobre todo el Celeste que desde el 2011 incursiona en la competitiva Asociación Zárate-Campana(ABZC) con todas las categorías. En primera, su plantel se reforzó para el Torneo Oficial con Martín Fernández, el campeón con Peñarol de Mar del Plata en la Liga Nacional (LNB) que regresó a la actividad y guió al plantel al Final Four donde, sin mostrar el mejor rendimiento colectivo, peleó hasta la última fecha y terminó tercero sin lograr el objetivo de ascender a la A. En total, en la primera fase ganó 13 encuentros y perdió siete. En el torneo el récord quedó en 16-9, es decir, en positivo, sobre todo en el gimnasio José Geoghegan donde en la temporada perdió sólo tres partidos.

En el Clausura, ya sin uno de los mejores jugadores de la historia local, el conjunto dirigido por Martín Gálvez volvió a ser protagonista a pesar de que en juegos importantes no tuvo su plantel completo. El gran aporte de los juveniles le fue clave para sostener el nivel en la máxima categoría y ganar partidos. Ellos, también se destacaron en sus respectivas divisiones porque tantos los U15 como U17 jugaron las finales de sus certámenes en el cierre de la temporada.

El Rojo, por su parte, compitió en el Apertura y Clausura de la Nicoleña (ANB) donde, si bien no llegó a la Copa de Oro y se conformó con integrar las de Plata o Bronce, lució un gran progreso en muchos de sus basquetbolistas tal el caso de Felipe Casas quien una tarde la marcó 40 puntos a Don Bosco de San Nicolás en la victoria del U17 78 a 65 por la novena jornada del Clausura.

El maxi del Rojo fue doble finalista

Mitre volvió a competir en los torneos de maxi de la ABZC y tuvo una gran temporada porque llegó a las definiciones de los dos torneos que jugó. En +35 el Final Four fue en Zárate donde el elenco de San Pedro perdió sus dos encuentros iniciales y se despidió de la posibilidad de ser campeón.

En +45, en tanto, el Rojo se impuso en la final a Boat Club de Campana y Central Buenos Aires de Zárate y disputó el duelo decisivo con Ciudad de Campana que, como indicaba su condición de favorito, se quedó con la corona.

Los Final Four jugados por ambos planteles conformados por casi los mismos jugadores evidenciaron el sólido nivel que tiene el maxi de Mitre que desde que incursiona en la ABZC es protagonista aunque le falta coronarlo con una estrella.

El auge local

El campeonato local de primera división que organizó Pescadores a fines de 2018 fue un trampolín para el presente calendario que comenzó con otro del Azulgrana que llevó el nombre de Raúl Rossi y contó con más clubes, entre ellos la participación de dos equipos de Náutico que se quedó el título de manera invicta con el Celeste.

El conjunto de Gálvez evidenció una lógica diferencia por sobre sus rivales aunque debió batallar hasta los últimos minutos para doblegar al Centro de Educación Física No 14 en semifinales y Tiro Federal en la definición. En total hubo quince equipos conformados por más de 200 jugadores de San Pedro y Baradero que tuvo su zona.

En el segundo semestre Mitre tomó la posta y llevó a cabo el Torneo Local de 1a que finalizó los últimos días de diciembre. Ya sin planteles de Baradero, fueron trece los conjuntos que se inscribieron entre los que estuvo Los Andes de Villa Ramallo. El campeón fue, a fines de diciembre, Náutico que doblegó en la definición con comodidad a Mitre +35 en su gimnasio y logró el título invicto con victoria en los quince duelos que disputó. Su rival, en tanto, obtuvo un valioso segundo lugar gracias a que en los playoffs eliminó sorpresivamente a Mitre 1ª y Tiro Federal.

Teniendo en cuenta las variables a corregir respecto de los dos primeros, se mejoró la organización con menos detalles librados al azar. Sin embargo, al no ser certámenes oficiales regidos por una asociación, existieron incongruencias e irresponsabilidades de los mismos conjuntos protagonistas que no fueron sancionadas. Es por ello y la necesidad de que los clubes que no cuentan con inferiores sólidas estén obligados a trabajar en eso, que el auge del básquet local necesita en 2020 tener su propia entidad o desembarcar en la Liga Sampedrina (LDS).

Los varones contagiaron a las mujeres y desde mayo se realizaron amistosos y encuen tros en los que se juntaron clubes de San Pedro con de otras ciudades. Pescadores fue pionero y le siguió Paraná. Incluso, el Azulgrana organizó un campeonato que denominó “60º Aniversario Bomberos Voluntarios” y, sobre la hora, se inscribió Independencia. A ellos se sumaron Riberas del Paraná de Villa Constitución, Sportivo Baradero, Social Ramallo y San Martín de San Nicolás que se quedó con el título de manera invicta porque fue muy superior a sus oponentes.

El mejor elenco local fue el Albirrojo que acabó tercero mientras que la I y el organizador fueron eliminados en la reclasificación del campeonato que marcó la vuelta de la competencia para las chicas después de más de dos décadas. Al igual que los hombres, la rama femenina crecerá y se instalará definitivamente si se arraiga en una asociación.

Franco Amigo brilló

El Torneo Federal, el tercer escalón de la Liga Nacional (LNB) tuvo cinco sampedrinos en la temporada 2018-19 entre los que sobresalió Franco Amigo con la camiseta de Villa Mitre de Bahía Blanca.

El alero formado en Náutico fue una pieza clave del subcampeonato y ascenso del Tricolor a la Liga Argentina en la que está compitiendo en la actualidad. El “logro más importante de su carrera”, tal lo definió el sampedrino en una entrevista con La Opinión, lo erigió como uno de los mejores basquetbolistas de la historia local en un podio que, sin orden, comparte con Martín Fernández.

Amigo estuvo siempre y floreció mucho más en los momentos calientes. Los bahienses lograron el ascenso al derrotar como visitante, cerca de San Pedro, a Zárate Basket en una noche descomunal del crédito local que terminó con 20 puntos, tres asistencias y frenó a los mejores jugadores del rival. En el torneo promedió por cotejo 9,2 tantos, 3,73 tableros y 1,7 asistencias en 26:50 minutos, estadísticas inferiores a las que consiguió esa mágica noche. Posteriormente, su equipo perdió una anecdótica final con Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Franco fue uno de los jugadores que estuvo el 27 de diciembre en el Juego de las Estrellas, evento que se realizó por primera vez en la historia en la ciudad con sus mejores exponentes organizado por el Círculo de Periodistas Deportivo (CPDSP) y coronó un 2019 de lujo para el básquet. La jornada contó un marco excepcional porque alrededor de 600 personas coparon en el gimnasio José Geoghegan de Náutico y observaron los triunfos de Independencia en el Triangular Femenino por sobre Paraná y Pescadores; el Torneo de Triples que ganó Matías Lauría de Mitre y el duelo estelar que se llevó el Equip Negro de Martín Gálvez por sobre el Rojo de Sebastián Girándola 101 a 98.

Náutico fue sede de un campus internacional

Los primeros días de febrero tuvo lugar en San Pedro el Náutico Training Camp que encabezaron el prestigioso entrenador serbio Milan Mandaric y el preparador físico de selecciones juveniles de Argentina Ezequiel Lavayén por intermedio de la empresa Sportmagic del exjugador del combinado albiceleste Gabriel Darrás.

En los tres días que estuvieron en la ciudad, el quipo brindó una charla gratuita en el Salón Dorado de la Municipalidad, otra en el restaurante del Celeste y entrenaron en cuatro sesiones a 59 jóvenes de entre 12 y 19 años, en su mayoría del club anfitrión aunque también llegaron de ciudades vecinas y de otro clubes locales.