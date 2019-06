Franco Amigo, tras su ascenso a la Liga Argentina: "Es el logro más importante de mi carrera"

Franco Amigo logró la semana pasada en Zárate con la camiseta de Villa Mitre de Bahía Blanca el ascenso a la Liga Argentina, el segundo escalón de la Liga Nacional (LNB), al clasificarse a la definición del Torneo Federal donde su equipo espera por Lanús o Central Entrerriano de Gualeguaychú que el viernes definirán en el Conurbano de Buenos Aires el segundo finalista.

Con retazos de los festejos y la algarabía por lo conseguido, el alero sampedrino que se formó en Náutico dialogó con La Opinión y admitió que, por las circunstancias, es lo más importante que logró en carrera deportiva en la que también llegó a la Liga Nacional (LNB) con Bahía Basket.

-¿Qué tanta repercusión hubo en Bahía Blanca más allá de Villa Mitre?

-Si bien hay mucha rivalidad entre Bahía Blanca y Villa Mitre, hubo mucha repercusión. Es una ciudad donde se respira básquet, la gente está al tanto de todo lo que pasa, en la calle siempre hay alguno que te lo reconoce. Creo que es un logro tremendo para el club.

-¿El objetivo desde el inicio de la temporada era ascender?

-Sabíamos que teníamos buen equipo, mantuvimos la base del año pasado y sumamos dos refuerzos de jerarquía. Uno MVP de la competencia (Franco) Pennachiotti y otro con mucha experiencia como (Sebastián) Farías. Creo que con el correr de los partidos supimos que estábamos para pelear arriba. Es un torneo largo donde muchos equipos se arman muy bien y es cuestión de encontrar la química del equipo. Muchas veces no ganan los que tienen mejores jugadores sino un equipo compacto y con una idea de juego clara.

-¿De visitante les costaron más de la pensado algunas series?

-Si, es un torneo muy localista donde sabes que vas a tener cinco fallos a favor del local siempre. Eso también nos jugó a favor ya que nuestra localía se volvió muy fuerte y no perdimos en casa. Por otra parte, los viajes son cansadores y sumado a que no descansas bien en el colectivo o lo haces en otra cama, te limita el rendimiento. Sumado a que nuestro plantel es semiprofesional donde todos tenemos una actividad laboral por lo que viajábamos la noche anterior al partido generalmente.

-¿Cómo te sentiste en tu rol?

-Siempre fui un jugador de equipo que hace lo que haga falta para ganar. En un equipo donde todos pueden ser figura por ahí me toco más asumir otro rol para sentirme útil para el equipo. En mis funciones estaba la de defender a los rivales más importantes, aportar energía y tomar algún tiro que me quedara. Creo que ahí estuvo la clave del ascenso, que cada uno se sintiera importante en lo que le podía aportar al equipo, tal vez relegando protagonismo ofensivo.

-¿Cuál fue la clave para pasar a Zárate Basket?

-Creo que fuimos más equipo, ellos tenían muy buenos titulares pero no tanto en el banco. Nuestra rotación fue mejor además de que en la cancha se vieron algunas discusiones entre ellos e incluso hasta con el entrenador. Cosa que no debe pasar ya que es una demostración de impotencia. Fuimos contundentes en cuanto al juego y supimos cómo jugar de visitante en el tercer punto de la serie.

-¿Es el logro más importante en tu carrera el ascenso?

-Creo que jugar en la Liga Nacional fue un logro inmenso en lo personal pero en este caso me tocó ser protagonista y conseguir un ascenso cuando hacía un tiempo que no conseguía ninguna satisfacción en el básquet. Además, Villa Mitre es un club muy pasional, la gente nos recibió a cancha llena cuando llegamos del viaje, mi familia pudo compartir desde la cancha este ascenso, poder compartir el equipo con mi mejor amigo de acá que a su vez laburamos juntos como kinesiólogos (N. de R.: Ramiro Heinrich). Por estos condimentos creo que es el logro más importante hasta ahora.

-¿La próxima temporada el objetivo del club es jugar la Liga Argentina?

-Se va a jugar, creo que si no lo conseguíamos en cancha iban a hacer lo posible para ser invitados. Ahora que lo conseguimos no creo que dejen pasar la oportunidad.

¿Tenés contrato con el club para seguir?

-Tengo contrato hasta fin de año pero si conseguíamos el ascenso nos teníamos que juntar a hablar.

-¿Tu idea es seguir?

-Jugar la Liga Argentina se me haría muy complicado por que ya es un nivel más profesional y no sería compatible con mi trabajo. Por otro lado es un premio que conseguimos en cancha, personalmente es la única liga me falta jugar y obviamente que ganas tengo. Seria coronar el ascenso.

-¿De qué dependerá que juegues o no?

-Dependerá más que nada del formato del torneo, si hay muchos viajes entre semana no podría jugarlo.

-¿Central Entrerriano o Lanús?

-Creo que Lanús tiene mejores jugadores y fue el uno de la temporada regular. Estaría bueno cerrarlo con broche de oro ganándole al mejor equipo durante todo el torneo, Lanús.

En el torneo Amigo promedia por cotejo 9,2 tantos, 3,73 tableros y 1,7 asistencias en 26:50 minutos, estadísticas inferiores a las que consiguió en el tercer punto de la serie ante Zárate Básket en uno de los encuentros más importantes de la historia de Villa Mitre porque le valió un ascenso.