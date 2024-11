Una mujer dijo haber recibido una llamada, supuestamente del Ministerio de Salud de la Nación, que finalmente pudo rebatir al darse cuenta que se trataba de una maniobra engañosa para apoderarse de datos que posibiliten acceder a alguna cuenta bancaria o una tarjeta de débito o crédito.

“Me llamaron por el WhatsApp desde un teléfono que tenía un logo del Ministerio de Salud de la Nación, diciendo que había sido seleccionada para aplicar las vacunas contra el Covid y la antigripal”, relató Estela.

“Le dije que no estaba interesada, que no me iba a aplicar ninguna vacuna más. Entonces me manifiesta que hasta ahí íbamos correcto, pero debíamos dar la baja para que la vacuna se pueda donar a otra persona”, agregó.

“Perfecto, dé la baja, le respondí, pero me dijo que debía observar que en la pantalla del celular aparecería un código y tenía que retransmitírselo. No dudé en decirle que no pensaba darle ningún código, que realice la baja como pueda, y si no, lo lamento, pero hay tantas estafas que por eso no pensaba darle ningún número o letra”, señaló la vecina.

¿Cómo concluyó el diálogo? “La respuesta fue sorprende: Bueno, váyase a la m… y que tenga un buen día, y ahí me cortó”, indicó Estela.

La modalidad tiene antecedentes en estos días. Reveló que en las últimas horas a su cuñada le pasó lo mismo y que, en este caso, cuando le comentó al estafador que estaba haciendo una captura de pantalla, le cortó la llamada.

“Es importante advertir que esto le puede ocurrir a la gente mayor, ya que al aparecer el logo del Ministerio lo hace más real. Pero no, se trata de un intento de estafa de la cual debemos estar atentos para que no se concrete la trampa”, concluyó Estela.