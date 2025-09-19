El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, tomó juramento a Sandra Bicetti como máxima autoridad de la Fiscalía General del departamento judicial San Nicolás, al que pertenece San Pedro.

Bicetti era fiscala general interina desde que se jubiló Héctor Tanús y su pliego fue aprobado por el Senado, tras lo que el gobernador Axel Kicillof firmó el decreto de designación.

La tarea de la titular de Fiscalía General será la misma que venía desempeñando desde 2018, pero con el nombramiento formal como máxima autoridad de los fiscales de la región.

"Juro por Dios y por los Santos Evangelios desempeñar lealmente el cargo de Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial de San Nicolás, observando la Constitución y Leyes, así de la Nación como de la Provincia. Si no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden", dijo Bicetti en su juramento.

La fiscala general anticipó que aplicará una serie de cambios en cuestiones que hasta el momento no había abordado, como interina, "por prudencia". En ese marco, aseguró que ahora tendrá la responsabilidad de asumir otro rol en la toma de decisiones.

"Tenemos que trabajar para que la gente empiece a creer un poco más en la Justicia, es una deuda con la sociedad", dijo Bicetti en declaraciones a RadioNet de San Nicolás.

El procurador Conte Grand destacó los "méritos para haber sido ratificada" y celebró la designación de Bicetti. El titular del Ministerio Público bonaerense pidió "que confíen en los integrantes" del Poder Judicial.

Cuando el Senado aprobó una serie de pliegos enviados por el Gobierno bonaerense para designaciones de funcionarios judiciales, para la zona figuraba también el nombramiento de Leonardo Bluhn como defensor oficial de los fueros Civil, Comercial y de Familia.

También fue designado como juez del Tribunal Oral en lo Criminal el titular de la defensoría oficial n.° 1 de San Pedro, Alejandro Ares, quien asumirá formalmente una vez que se apruebe su declaración jurada.