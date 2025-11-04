La abuela paterna de la niña que falleció tras un accidente en la ruta 9 ocurrido hace dos meses busca testigos que puedan aportar lo que hayan visto del siniestro registrado en proximidades a Gobernador Castro, sobre el carril Rosario-Buenos Aires.

El hecho ocurrió el domingo 17 de agosto, aproximadamente a las 20.30. Un camión Scania, conducido por un chofer de 46 años oriundo de Tucumán, fue embestido desde atrás por un automóvil Citroën C3 en el que viajaba una pareja con sus cuatro nietos.

Como consecuencia del impacto, Silvia Karina del Valle, de 55 años, domiciliada en el barrio de Caballito, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, falleció instantáneamente. En cuanto al resto de los tripulantes del rodado menor, todos fueron trasladados al Hospital San Pedro.

Allí se constató que uno de los niños, de 8 años de edad, presentaba un grave traumatismo de cráneo, por lo que debió ser derivado con urgencia a Pergamino.

Por su parte, la hermana de 12 años presentaba un estado crítico. Tras ser compensada por los profesionales del nosocomio, al día siguiente fue trasladada en un helicóptero sanitario hacia el Sanatorio Güemes, en CABA. Lamentablemente, falleció días después.

En el nosocomio local quedaron internados el conductor del Citroën C3, Jorge Armando Oviedo, de 65 años, y los restantes niños, de 9 y 10 años.

Ahora la abuela paterna está requiriendo testigos del episodio. Si alguna persona presenció los hechos, podrá comunicarse con ellos previa consulta a La Opinión a través de 3329 47 9958 o al 420100.

