Una mujer de 55 años domiciliada en Buenos Aires falleció este domingo por la noche en un accidente ocurrido en el kilómetro 170 de la ruta 9, a la altura de Gobernador Castro, sobre el carrill Rosario-Buenos Aires.

En circunstancias que la investigación procura establecer, un camión Scania conducido por un chofer oriundo de Tucumán fue chocado por alcance por un automóvil Citroën C3 en el que viajaba una pareja con sus cuatro nietos.

Tras la colisión, la acompañante del C3, identificada como Silvia Karina del Valle, falleció en el acto. El resto de los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital con lesiones graves.

Así quedó el automóvil tras el choque.

Uno de los niños, de 8 años, fue trasladado de urgencia a Pergamino, tras sufrir un grave traumatismo de cráneo. Su hermana de 12 presentaba estado crítico y no estaba en condiciones de ser derivada.

También quedaron internados otros dos nenes, de 9 y 10 años, y el conductor del Citroën, un hombre de 65 años, todos domiciliados en Buenos Aires.

El Scania con semirremolque transporta cuero.

El transportista, que conducía un Scania con semirremolque cargado con cuero, fue identificado como Carlos Alberto Chirino, tucumano de 46 años, que resultó ileso.

El camión había quedado sobre la banquina y el coche, sobre el cantero central. Personal de Policía Vial San Pedro intervino junto Gendarmería y efectivos del destacamento de Gobernador Castro para asistir el tránsito sobre el carril lento.

