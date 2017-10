Violación grupal en Villa Igoillo: Volverán a marchar para pedir la libertad de los detenidos

El sábado, con horario a confirmar, habrá una nueva marcha para pedir por la liberación de los detenidos en el marco de la causa que investiga la violación grupal denunciada por una chica que esa noche celebraba su cumpleaños de 15 en la casa de un amigo vecino suyo, en el barrio Villa Igoillo.

La convocatoria es en la plaza Constitución, donde concentrarán para marchar hasta la Comisaría por calle Mitre o Pellegrini, algo que todavía no está definido. Al igual que la primera, esta manifestación contará con adolescentes amigos de los detenidos, sin adultos.

Así lo anunció este jueves por la mañana un amigo del padre de uno de los apresados, que tiene 16 años y permanece junto a otros dos de la misma edad detenido en un Instituto de Menores. El hombre que habló con César Rotundo a través de Apa, refirió los motivos por los que piden la libertad de los jóvenes acusados

"Nosotros creemos, aseguramos que son inocentes. No queremos hacer nada en contra de la víctima ni de sus familiares, lo único que buscamos es la verdad- Esto es trabajo de los jueces y fiscales que investigan la causa. Nosotros buscamos la libertad de los chicos, hasta el momento en que el juez decida quién tiene la verdad, que va a salir a la luz", sostuvo el amigo del padre de uno de los detenidos.

"En ningún momento los pibes fueron violadores ni llevaron a nadie, como si fuese una violación en masa.

Ella sabe cómo fue", aseguró y señaló que la intención de la marcha no es "entorpecer a la Justicia", al tiempo que informó que seguirán con manifestaciones de este tipo.

"Buscamos que los pibes esperen lo que les tenga que venir en libertad. El hijo de mi amigo está en Dolores, hay que hacer 500 km para verlos dos horas. Aceptamos la ley, lo que no aceptamos es la mentira. No hubo violación, le voy a cambiar la palabra: hubo invitación", expresó.

Además, el hombre denunció que "Entre lunes o martes hubo un ataque de un familiar a una mujer, menor, que estaba esa noche, a una testigo, una menor de 14 años, la agarró del cuello, está la denuncia hecha, por lo que había declarado, como no le gustó la declaración la atacaron, varios familiares de la víctima".

"Nosotros no queremos interrumpir a la Justicia, queremos la libertad hasta que el juez dictamine la verdad de lo que pasó", repitió y sostuvo que los imputados "no tienen el perfil de violadores, como se los caratuló: no repiteron ningún año, no tiene problemas de disciplina, nunca los expulsaron de ningún colegio"

De los cinco detenidos, los tres menores de edad punibles, que tienen 16 años, están en un Instituto de Menores de Dolores con prisión preventiva dictada por el juez, lo que significa que permanecerán alojados por lo menos por seis meses, es decir hasta marzo.