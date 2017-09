Violación grupal en Villa Igoillo: Amigos de los detenidos marcharon "por justicia"

Amigos de los cinco detenidos -cuatro de ellos menores de edad y uno que ya tiene 18 años- acusados de formar parte del grupo de 10 adolescentes que abusaron sexualmente de una chica de 15 años que celebraba su cumpleaños en una casa del barrio Villa Igoillo marcharon hoy para "pedir justicia" por los apresados.

Concentraron a las 15.00 en las puertas de la Comisaría, donde dialogaron con el subcomisario Juan Catalano, a quien le comunicaron que su intención era marchar "hasta el juzgado" para repudiar la decisión del Juez Pratti, que fue quien ordenó las detenciones, tras escuchar la declaración de la víctima en cámara Gesell.

Catalano les informó que la sede de Juzgado de Garantías está ubicada en San Nicolás, por lo que decidieron marchar de todas maneras por calle Mitre, en dirección a la esquina de Honorio Pueyrredón, para retornar por Pellegrini, aunque luego decidiern continuar hacia la Municipalidad, con carteles alusivos a su reclamo de libertad para los detenidos.

"Justicia, no te victimices", "Contá la verdad", "Basta de mentiras", "Justicia, que se sepa la verdad", "Den a conocer la verdad", "Liberen a los chicos", decían los carteles que portaban los jóvenes, amigos de los detenidos, compañeros de las escuelas donde concurren y del club donde juegan al fútbol.

"Estamos acá porque estamos pidiendo justicia por personas que son inocentes y que no tienen nada que ver, y para que los liberen y que no estén pagando por algo que no hicieron. Soy amiga hace años, cuando me enteré no lo podia creer", dijo una de las jóvenes que marchó.

"Para hacer justicia, para que se den cuenta de que no tuvieron la culpa", dijo un muchacho de 17 años que aseguró ser "amigo de casi todos los detenidos" y quien sostuvo que lo que relató a víctima "pasó, pero no fue una violación como ella dijo".

"Vine para pedir justicia por un chico que no hizo nada. Por eso es que estamos acá. Tienen que salir, porque no tienen nada que ver", sostuvo otra de las chicas que participó de la marcha, convocada por redes sociaes uego de la detención de los cinco acusados.