Vilma Ripoll: “No tenemos compromiso con ninguno de los grandes grupos de poder ni con las grandes corporaciones”

Los referentes del Frente de Izquierda Vilma Ripoll y Guillermo Pacagnini llegaron este viernes a San Pedro para compartir sus propuestas camino a las elecciones Primarias en las que compiten en interna contra la que encabezan Nicolás del Caño y Romina del Plá, sin representación local.

“No tenemos compromiso con ninguno de los grandes grupos de poder ni con las grandes corporaciones como pasa con los diputados y los partidos que históricamente gobernaron la provincia por tantos años”, aseguró Ripoll en diálogo con Radio Cuarentena.

“No nos tiembla el pulso para denunciar, movilizar y para llegar a los lugares donde están haciendo los planteos esenciales, acompañando a los que luchan contra los despidos, los cierres de fábricas, de clínicas, contra todos esos hechos que agudizó la pandemia. Es una situación grave, casi catastrófica, social, económica y también es medioambiental. Ustedes lo están viviendo cerca estos días donde casi no pudieron ni respirar”, agregó.

Respecto a los incendios en islas, las histórica dirigente trostkista sostuvo que la autoridades que deben intervenir “no quieren ponerle límites a los que quieren ampliar la frontera sojera quemando todo el territorio, matando la vida animal y poniendo en peligro la de los pueblos que quedan cerca de los lugares donde llega semejante humo”.

Entrevista desde el bar Butti a Vilma Rimpoll y Guillermo Pacagnini (Frente de Izquierda).

Otra de las cuestiones fue la deuda externa que se contrajo durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri: “Hay que tomar medidas drásticas en todos los sentidos, investigándola y suspendiendo el pago para destinar ese dinero a la realización de obras públicas, al arreglo de las escuelas, de los hospitales”.

Esta semana, las escuelas volvieron de a poco a la presencialidad plena y es por ello que la precandidata a diputada nacional destacó la necesidad de un “congreso pedagógico” para discutir qué se hace con la educación post pandemia.

“Esto es para que todos podamos debatir, incluso los sectores más postergados, donde los pibes ni siquiera tiene el objetivo de ir a la escuela ¿Para qué van a terminar? ¿Cuál es el incentivo? Si después no tienen ninguna salida laboral. Hay que hacer efectiva la modificación en la educación pero también producir trabajo genuino”, sentenció.

Respecto a la falta de debate por parte de los gremios en la Provincia de Buenos Aires, dijo que “ellos entraron y se sienten cómodos en las políticas del Gobierno, con el cual acuerdan todo: cuándo abrir, cómo abrir las escuelas y después cuánto pagarle a los docentes que hacen doble tarea porque tienen presencial y virtual, y trabajan con el mismo plantel”.

“El gobierno sabe que existen estas situaciones en las escuelas, pero no toman ninguna medida. Ellos decretan que las escuelas abran y que los docentes se pongan la situación al hombro como hicieron los trabajadores de la salud en pandemia y con el mismo sueldo”.

Sobre el mismo tema, Guillermo Pacagnini, profesional de la salud, secretario General de CICOP y primer precandidato a diputado provincial por la tercera sección remarcó: “Tiene que ver con un modelo político que está en decadencia y hace culto al privilegio. Hay una relación entre la foto de la familia presidencial, la del cumpleaños de Carrió, los ingresos de los diputados y senadores, y el hecho de que la salud pública está en una crisis tremenda que se agravó en la pandemia”.

“Los servicios públicos no son utilizados por los funcionarios porque se atienden en los privados. Esto es lo que ocurrió con la intendenta de Quilmes , Mayra Mendoza, que se trató en el Hospital Austral, uno de los lugares más caros”, destacó.

“Nosotros estamos en un proyecto donde los funcionarios cobren como un trabajador del Estado medio, y por el otro lado, que estén obligados a utilizar los servicios públicos mandando a sus hijos a estos colegios y utilizando los servicios del Estado por lo menos durante su mandato. Así estarán en la sintonía del pueblo y se van a preocupar en la inversión en servicios esenciales”, dijo Pacagnini.

Cuando comenzó la pandemia, se encargaron de que se disponga de un comité de crisis provincial en los municipios y en los establecimientos para que las autoridades sanitarias, los que están en el tema, los trabajadores y sus organizaciones sindicales representativas, participen y se democratice la conducción del combate de la pandemia.

“Esto lamentablemente duró poco porque comenzó con una reunión con el ministro de ese momento Gollán, después otra con el ministro Kreplak y después lo dejerarquizaron totalmente con funcionarios de cuarta línea espaciando sus reuniones y perdiendo peso en las resoluciones”, se quejó.

“Nosotros desde el mes de marzo no tenemos un registro de la incidencia de la pandemia en el equipo de salud”, dijo Pacagnini.

“Tenemos una fragmentación tremenda, donde cada jurisdicción tiene teóricamente capacidad de decisión pero al mismo tiempo tampoco hay financiamiento, más bien lo que prima es la anarquía completa entre el sector privado y el público, entre el municipal, provincial y nación”, señaló.

“Además del registro, la preocupación central es que hay un 33% de la población con las dos dosis y nosotros tenemos una posible tercera ola con mayor peligrosidad y que requieren el esquema completo de vacunación. Ahí vemos un retraso muy importante pero que tiene que ver con que las políticas no declaran utilidad pública la vacuna, no intervenir sobre los laboratorios que hoy lo manejan como si fuera un negocio. Acá se han fabricado 130 millones de dosis de AstraZeneca desde marzo, no podíamos tener vacunada a toda la población porque se iban para afuera”, dijo el precandidato a diputado.

“Hay que pedir que se animen a cambiar. Si votamos a los mismos de siempre, a los que están en ambos lados de la grieta, tanto Juntos como el Frente de Todos, no va a cambiar nada”, sostuvo el referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores y aseguró: “Somos una provincia rica con una población empobrecida”.