El martes 7 de mayo, la comisión de fomento del barrio Villa Jardín presentó formalmente una carta al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas en reclamo por estado de las vías de circulación y la situación de “abandono” de la limpieza y orden de la zona.

En el reclamo los vecinos hacen principal mención a la deplorable condición del camino de entrada al barrio, además de estar lleno de pozos, se vuelve “intransitable” durante los días de lluvia e impide el paso de cualquier vehículo debido a la acumulación de barro en lo que debería ser una “banquina” El móvil de Sin Galera recorrió el lugar y constató que la situación es mucho peor a la descripta.

Ni los patrulleros pueden llegar o mantenerse en condiciones tras transitar a diario por ese sector que también incluye el paso a nivel de las vías de ferrocarril, el acceso al Barrio El Escorial y la calle lindera a las vías por las que a diario pasan centenares de alumnos que concurren a la Escuela N° 10.

La carta presentada dice:

“Por medio de la presente solicitamos con carácter de urgente:

1- Limpieza y lavado de zanjas en todo el recorrido del camino, ya que hay sectores anegados con pastizales y basura, como así también el sector sobre calle Estrada al 250 (galpones), hace un efecto embudo y los días lluviosos el agua se acumula y no drena; quizá por el entubado realizado allí no sabemos en qué condiciones, si habilitado e inspeccionado o no.

En los últimos temporales muchos vecinos sufrieron el ingreso de agua a sus propiedades, provocando el desmoronamiento de los pozos sépticos y el peligro que eso conlleva.

2-Correcto arreglo del camino, es imperioso, bacheo y apisonamiento. El arreglo mal realizado provoca más roturas y peligrosas ondulaciones para la circulación.

3- Inspección y reemplazo de postes del alumbrado público, ya que en los últimos años algunos se han caído por diversas causas y nunca se reponen, a pesar de nuestros reiterados reclamos a Coopser. Además de luminarias apagadas.

Pedimos al municipio que exija a Coopser cumplir con el servicio como corresponde.

Creemos que con que el área que corresponda haga una recorrida y verifique a cada uno de los puntos antes descritos.

Atte, Comisión de Fomento de Villa Jardín”.

Por el momento, los vecinos del lugar continúan esperando una respuesta concreta por parte de las autoridades.