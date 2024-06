El martes, en horas tempranas de la tarde, se desató una verdadera corrida en caminos laterales y campos de la zona lindera al establecimiento El Independiente, camino adentro de la ruta 191.

Por allí, y con la temporada de caza como motivo, desfilaron varias personas montadas a caballo.

“Por favor publiquen y hagan mención a la impunidad que hay. Uno está trabajando y tiene que cruzarse con la gente y no puede hacer nada, como si ellos fueran dueños”, dijo uno de los vecinos que logró captar las imágenes.

"A mí no me molestan que andan en los campos, pero yo no sé en ocasión de qué andan, o sea, ayer andaba una matrimonio con menores y perros, adentro de mi campo”, destacó.

“Ahora mirá, a las 4 o 3 de la tarde, arriba de los trigos, con perro, cazando, como si nada, una impunidad terrible”, dijo quien envió las imágenes.

“Yo hablaba con otros vecinos y me dicen que es un desastre San Pedro, que recién habían hecho un operativo también y que es lo impresionante, la cantidad de naranjas que están robando en los montes", señaló.

"Y vos salís por los costados y ves las motitos con las naranjas, las bolsas que llevan, es un desastre, una impunidad total, total. Acá es como que liberaron todo”, relató respecto a los últimos robos que afectran a productores de batatas, hortitultores, fruticultores y viveristas.