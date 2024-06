Emilia y su familia se dedican a la producción, alquilan distintos predios para cultivar batatas y también hacen soja. Rotan para cuidar los predios y se turnan para llegar a tiempo con la cosecha.

“Nosotros tenemos batatas en campos diferentes los cuales son alquilados y para no trasladarlos a nuestra propiedad. Nos lleva mucho tiempo, el cual no sobra, quedan los bolsones apilados allí”, dijo la víctima de un nuevo saqueo en la zona rural.

La semana pasada también dañaron invernáculos, arrancaron cables y robaron en la zona de ruta 191, hace pocos meses, el horticultor Paulino Acosta fue víctima de los vándalos.

“Anoche ingresaron al campo y destrozaron cortando los bolsones, eligiendo la batata buena. A un colega hace unos días atrás le hicieron el mismo trabajo”, dijo Emilia.

Todavía no hay denuncia ni saben si la van a radicar porque en pocas horas las batatas ya han sido vendidas o encargadas. Los productores piden a los comerciantes que no compren productos cuyo origen no puedan identificar.

“Muchas veces nos cansamos de cruzar motos cargadas de bolsas y nadie les puede hacer nada porque tienen más privilegios que uno. Este trabajo con la batata lleva muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero es obvio que nos duele ver los daños que provocan”, la mentó la víctima que envió el video a La Opinión.