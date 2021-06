Verónica González, referente de Tercera Posición en San Pedro: “Quiero que mi mensaje sea claro para todos los sectores”

Camino a las elecciones legislativas y en medio del debate entre quién es oficialismo y quién es oposición a nivel local, apareció una “tercera vía” que se plantea como un espacio para “salir de la grieta” y que ya tiene referentes en San Pedro.

Se trata de “Tercera Posición” un partido que surge como desprendimiento de lo que en las elecciones 2019 fue la alianza Consenso Federal y que tiene al exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y a la diputada bonaerense Graciela Camaño junto a su esposo, el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, como referentes.

En San Pedro, el armado local está a cargo de Verónica González, una comerciante del rubro indumentaria que ya participó en las elecciones 2017 en la alianza Cumplir, que tenía como máximo referente a Florencio Randazzo, y en 2019 con Consenso Federal, que a nivel local implicó acuerdo entre el Socialismo de Fernando Nouet, el peronismo de la propia González y Cacho Quintana, y Libres del Sur.

“Quiero con mi propuesta o mi presencia lograr más que nada que todos se animen a participar”, dijo Verónica González en Radio Cuarentena.

Emprendedora, tiene hace cinco años un comercio de indumentaria infantil. Convocada por Stella Mendaño, una de las que tiene a su cargo, desde Zárate, el armado de la segunda sección para Graciela Camaño y partido Tercera Posición, González ya está en campaña para conformar el espacio a nivel local.

“Estoy muy agradecida por haberme tenido en cuenta, me tomó de sorpresa pero más que nada la responsabilidad que lleva ser referente aquí en San Pedro”, señaló al respecto.

Lo importante, dijo, es “mantener la misma línea de pensamiento y de lo que uno quiere construir a futuro, no solo para una elección”. Por eso, con ganas de seguir participando en política, decidió continuar en el camino de lo que fue Consenso Federal como “tercera vía”, alternativa al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio.

“Simplemente en principio hablarles a los vecinos de San Pedro, comunicarles que como referente del espacio de Graciela Camaño que se llama Tercera Posición, estoy abierta a cualquier inquietud y por supuesto los recibimos, que es lo más importante. Queremos escuchar a todos”, aseguró.

“Por ahí estamos acostumbrados a que los grandes espacios reciben siempre a la misma gente, y quiero con mi propuesta o mi presencia lograr más que nada que todos se animen a participar, de como siempre digo, de la democracia”, señaló González.

Sobre la disputa entre las grandes referencias de oficialismo y oposición, Verónica González dijo que la propuesta de Tercera Posición “es más positiva” y explicó: “Entre nosotros no hablamos de grieta. Para nosotros no existe tal grieta”.

“Queremos ofrecerle a la gente otra opción, que no todo es blanco y negro, más allá de que cada uno defienda sus valores y defienda su posición, somos otra opción más, una opción más que no tiene por qué ser ni blanco ni negro. Para nosotros esa grieta no existe, tratamos de trabajar en lo positivo en general, esa bajada de línea es siempre así”, sostuvo.

Verónica González comenzó a encabezar reuniones para “escuchar propuestas” y estar “”atentos a que los mensajes que quieran sumarse tengan las puertas abiertas, siempre con la mejor voluntad”, por lo que convocó a “gente que solamente tenga un objetivo en común, que sea ideas, propuestas”.

“Lo que menos quiero es sentarme a charlar con alguien que me diga: ‘Mirá, yo en la próxima lista necesito el lugar tal’. Sé que es política y es parte de todo eso, pero las intenciones tienen que ir primero, por sobre todas las cosas las buenas intenciones, las ganas de trabajar”, señaló.

Verónica González es sobrina del reconocido Calacho González. Tiene dos niños de 12 y 7 años y se define como “emprendedora más que comerciante, luchadora” que desde hace cinco años tiene su tienda de ropa para niños. “Soy muy feliz trabajando de lo que me gusta pero la remo, como todos”, dijo.