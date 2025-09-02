Vecinos reclaman por falta de luminaria en calle 56
Iván reportó: "Hola, venimos pidiendo luz hace años para calle 56. Anoche nos robaron una máquina hormigonera porque es una oscuridad, ni el Puerto se hacer cargo de poner luz en el campo abandonado. Esto es calle 56 entre 3 de Febrero e Independencia. Un peligro, una oscuridad. Queremos que pongan alguna iluminación".
