El pedido desesperado de la respuesta de un médico veterinario que asista a un gato enfermo durante el fin de semana puso en evidencia que el servicio de guardias profesionales particulares no funciona.

Si bien todas las familias adoptantes de perros, gatos u otras mascotas tienen su veterinario de cabecera, cuando ocurre una emergencia es difícil que los teléfonos respondan y menos aún si todo sucede durante un feriado o un fin de semana.

Desde hace tiempo, a través de los grupos de rescatistas circula un listado de profesionales veterinarios con sus correspondientes números telefónicos y una ronda de guardias pasivas que se cumplen de acuerdo a la urgencia de cada caso.

Cabe aclarar que a menudo los responsables de las mascotas que presentan algún síntoma extraño se alarman extremadamente y pretenden que casos leves sean asistidos como una urgencia o en otras situaciones animales que llevan días enfermos y sus dueños requieren atención un feriado o fin de semana.

No hay oficialmente una guardia activa que se cumpla a rajatabla y se publique para que aquellos que la necesiten puedan acudir y no se pretende que sea gratuita, ya que no existe la asistencia médica veterinaria que dependa del Estado o que funcione como voluntariado, con excepción de los grupos de rescatistas o en el caso del Refugio San Pedro la Fundación de camino a Lucio Mansilla, que funciona a pulmón y con el aporte de la comunidad.

Natalia es rescatista y responsable de un refugio para gatos abandonados. Uno de estos fines de semana tuvo una urgencia con Pedrito, uno de sus protegidos. El pedido de asistencia comenzó a las 5,30 de la madrugada y culminó a las 15,30 cuando el corazón del felino dejó de latir.

Nadie atendió el teléfono, nadie respondió, nadie se interesó ni aún después de haber leído los mensajes.

Allí comenzó la lucha de Natalia para lograr implementar de manera definitiva y responsable un servicio de guardia, que no sea gratuito, que cobre por la tarea y si es necesario un plus por día no laboral, pero que esté alerta y disponible para casos urgentes y las mascotas queden a merced de un milagro para recuperar su salud o salvar sus vidas.

Con la adhesión a una carta dirigida al Colegio de Veterinarios con sede en la ciudad de San Nicolás, presidido por el Dr. Severo Vila, el pedido de guardias veterinarias en toda la provincia de Buenos Aires y principalmente en el distrito 11 al que pertenece San Pedro y sus ciudades vecinas, queda abierto para que la comunidad entera, proteccionistas, rescatistas, adoptantes y también profesionales de la salud animal emprendan este desafío que permitiría aliviar el dolor de los “Sin voz” y la preocupación de sus familias.

Copia de la carta dirigida al Colegio de Veterinarios.

El pedido no comprende una labor gratuita, solo reclama tiempo y dedicación de la profesión que han elegido aquellos que entienden el dolor animal. El servicio debe ser rentado de acuerdo a los valores lógicos de un profesional.

El reclamo no se centra únicamente en los días feriados o fines de semana sino también fuera de los horarios de atención habitual.

Para estos reclamos siempre existen las excepciones y por supuesto algunos profesionales cumplen éticamente con sus responsabilidades, pero eso depende de la relación de cada profesional con su paciente y su familia.

Hasta el momento no hubo respuestas ni de manera particular ni corporativa que indique una rápida implementación del sistema, pero hay vestigios de proyectos que se concretarán a corto plazo para llevar tranquilidad y asistencia a las mascotas que requieran atención urgente fuera de los horarios y días convencionales para que no haya más Pedritos que sufran y no sean asistidos.

