Vecinos que tiempo atrás construyeron con sus propias manos un mirador y dos bajadas de madera en el puerto colocaron carteles de conciencia ecológica en la zona.

Esta vez, la familia Sánchez colocó carteles, tachos de basura y bancos para continuar mejorando el espacio que crearon junto al río, un sitio que se convirtió en punto de encuentro para aquellos que disfrutan de la naturaleza.

"Cuidar nuestro lugar también es cuidar nuestra historia. Cada cartel, cada tacho, cada banco es un paso más para construir un espacio limpio, lindo y con identidad", expresó Karina en un mensaje que envió a La Opinión.

"Gracias, familia Sánchez, por poner siempre su esfuerzo y ese amor por la tierra. Su compromiso deja huella en nuestra comunidad", dijo la mujer.

El trabajo de vecinos fue nuevamente destacado por quienes frecuentan el lugar, que valoran su dedicación para preservar un rincón del río.

