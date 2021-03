Vacunaron contra el coronavirus a 35 residentes de la Casa de Ancianos

Armando Mastroiani, de 98 años, fue el primer residente de la Casa de Ancianos que este martes por la mañana fue vacunado contra el coronavirus en el operativo que encabezó el equipo que lidera el director de Bromatología, Saverio Gutiérrez.

El dispositivo comenzó a las 8.00 y, después de Mastroiani, siguieron otros 34 abuelos por lo que el total de inoculados en esa institución fue de 35. Además, hubo familiares de otros internos del asilo de 25 de Mayo al 1700 que no autorizaron la inmunización y, por eso, no se pudo aplicarles la primera dosis de la AstraZeneca: “No hubo objeción de los abuelos pero sí de algunos familiares para que los vacunen, no autorizaron la vacunación, no se puede aplicar porque no hay autorización ni consentimiento”.

“Vacunamos a 35 personas con la vacuna AstraZeneca que es la que contamos en el Hospital actualmente. Fue todo muy rápido para no molestar a los abuelos, tardamos poco más de media hora. El hecho era hacer una vacunación rápida para tenerlos a todos juntos”, detalló Gutiérrez a La Opinión.

Respecto de cómo fue el operativo, el funcionario explicó que se desarrolló “todo en el ingreso” con el objetivo de no entrar al edificio “para evitar todo tipo de contaminación”. En ese marco, sólo hubo que inocular a una persona en el interior dado que “tiene una patología” que impidió su traslado hacia el exterior de la casa. “Las personas en silla de ruedas fueron vacunadas por encima de la rampa y el resto se vacuno en la parte de abajo de la rampa”, detalló.

Por último, Saverio Gutiérrez explicó que en el Hospital hicieron el “paso administrativo” para, posteriormente, “aplicar la segunda dosis” de AstraZeneca, las cuáles todavía no llegaron a Argentina pero se estima que estará en los próximos días.

Armando, el primer vacunado en la Casa de Ancianos.

Desde el primer momento de la campaña de vacunación contra el coronavirus COVID-19 se informó que los adultos mayores que conviven en residencias tipo geriátrico no iban a ser vacunados dentro del programa Vacuante Buenos Aires sino que la aplicación, en su caso, estará a cargo de PAMI.

La decisión implicará que cuando comience la campaña de ese organismo nacional en San Pedro se tenga en cuenta esta particularidad, que hará que vacunas destinadas al programa Vacunate sean utilizadas para inocular población cuyas dosis están previstas en otro plan que tendrá destinadas las dosis específicamente para ellos.

En San Pedro, el propio Gobierno municipal, con el secretario de Salud, Daniel Creus, a la cabeza, decidió solicitar la autorización a Región Sanitaria IV para la inoculación de internos de ese tipo de instituciones, de manera tal de aprovechar esos nueve frascos mientras se aguarda el arribo de más dosis para continuar con la campaña. En ese marco, este martes se vacunó a residentes de la Casa de Ancianos.