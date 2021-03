Vacunación coronavirus: cuando lleguen las vacunas, priorizarán adultos mayores

La Secretaría de Salud que conduce Daniel Creus sigue esperando la remisión de vacunas para reiniciar el operativo en el Club de Jubilados y el Hospital, mientras, a su vez, se prepara para enfrentar la segunda ola cuyo pico, estiman, llegará a San Pedro a mediados de abril.

Aun sin saber cuántas dosis llegarán y de qué laboratorio (la Nación recibió en las últimas semanas Sputnik V), el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio directivas de cómo se deberán aplicar, tal explicó en #RadioCuarentena la coordinadora del servicio de vacunación, Silvana Morales: “Informó que nos dediquemos a los grupos de más riesgo, de más edad, y que dejemos un tiempito corto a los docentes. Vamos a ir con los mayores y luego avanzaremos con los docentes. Vamos a empezar de 70 a 80 y luego de 60 a 70, con la gente que se ha registrado”.

Posteriormente, según indicó Morales, se le dará “prioridad” a los “menores de 60 años que tienen patologías” los cuáles deberán presentar un “certificado” y firmarán una “declaración jurada” para evitar que se inoculen personas que no están dentro de los grupos prioritarios para esta etapa.

Respecto de esa problemática y el comportamiento de la “turnera”, la doctora admitió: “Nos ha pasado, y se ve en todo el país, que el sistema a veces no capta todo. Entonces nos pasa que, por ejemplo, nos llega una chica y dice mi prima se vacunó y es joven, no es docente ni tiene enfermedad. Eso es un error del sistema y nos falla un poquito en eso, aunque es bueno y bastante fino. También tuvimos situaciones en los que iba toda una familia de un negocio como una farmacia, que se cargan como miembros de efector de salud y no son”.

Hasta el momento, según consta en la sala de situación del Ministerio de Salud bonaerense, en San Pedro se inocularon 3330 personas con la primera dosis de las cuáles 1408 recibieron también la segunda. En total se aplicaron 4708 vacunas Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca.