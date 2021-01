Vacunación contra el coronavirus: le cancelaron el turno y deberá esperar la nueva tanda de dosis

Viviana estaba ansiosa. Este martes le tocaba vacunarse contra la COVID-19. A las 17.00 tenía que estar en el Hospital Emilio Ruffa para recibir su dosis de la Sputnik V. Sin embargo, una hora antes la llamaron para cancelar. La desilusión la embargó. Deberá esperar a la semana que viene.

Como trabajadora de un establecimiento relacionado con la salud había sacado su turno en la página web Vacunate, que el Gobierno provincial dispuso especialmente para ello. El 28 de diciembre hizo el trámite y le asignaron como fecha el 12 de enero.

Este martes se preparó para aplicarse la vacuna. Estaba lista para llegar desde su domicilio en la zona rural. Hasta se había acercado al caso urbano horas antes para no perder tiempo. A las 15.40 recibió un llamado telefónico que le canceló el turno.

Una voz de mujer que dijo que la llamaba desde el Hospital para decirle que la vacunación “se había suspendido”. Como no sabía si era cierto, se comunicó con La Opinión y hasta llegó hasta esta redacción en busca de ayuda.

Este medio confirmó que lo que deberían haberle informado en la llamada telefónicas es que a esa hora ya no había dosis y que deberá esperar a la semana que viene, cuando llegue una nueva tanda de vacunas, para que le coloquen la inyección con la esperanza rusa de enfrentar la enfermedad que es pandemia.

La Opinión consultó con personal cercano a las autoridades sanitarias, que informaron que había turnos cancelados y que quedarían para la tanda siguiente, que podría comenzar la semana próxima, fecha en la que esperan la segunda tanda de vacunas.

“Yo vivo en el campo, no siempre tengo señal, y no sé si el turno me va a servir o no, no sé si el sistema de provincia me va a tomar como que no me vacuné o que no fui o no sé”, señaló la mujer, que no fue la única a la que le pospusieron el turno.

El Gobierno informó que con las 132 vacunas aplicadas este martes, San Pedro sumó en total 535 personas trabajadoras del ámbito de la salud pública y privada que fueron vacunadas con la Sputnik V.