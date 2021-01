Vacunación contra el coronavirus: cómo será el segundo operativo para aplicar la Sputnik V

La Secretaría de Salud municipal ultima detalles para recibir la segunda tanda de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus COVID-19, que este viernes irán a buscar a la sede central del Correo Argentino ubicada en la ciudad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

El plan del Gobierno local es retomar el operativo de vacunación el sábado por la mañana, con aquellas personas a las que la “turnera” provincial les asignó turno pero hubo que cancelarlo porque ya se habían aplicado las 535 dosis de la primera tanda.

“La idea es reanudar el sábado a la mañana con la gente que quedó pendiente del otro día”, dijo el jefe del Departamento de Bromatología, Saverio Gutiérrez, en diálogo con Radio Cuarentena este jueves. ” Siempre y cuando sean de salud, que es lo que exige el ministerio”, aclaró.

En ese sentido, Gutiérrez señaló que si bien el Ministerio de Salud asignó turnos a personas que no pertenecen al sistema sanitario público o privado, a la hora de aplicar la vacuna no podían hacerlo porque no tenían la certificación correspondiente, puesto que la prioridad en esta etapa es para personal de salud.

“Hay gente como almaceneros, carniceros, un montón de gente que yo no sé si en el momento de selección pusieron que pertenecían al sistema de salud, porque el sistema los asignó, pero el Ministerio no nos dejaba vacunarlos”, precisó el responsable de Bromatología y miembro del equipo de vacunación.

En los casos de personas que obtuvieron turno pero a la hora de vacunarse no podían justificar que eran trabajadores de la salud, por lo que no les aplicaron la dosis, la Municipalidad les toma los datos para que tengan prioridad cuando llegue la hora de la vacunación masiva, que entienden está cada vez más cerca.

“Yo creo que ya se viene con todo la campaña masiva. Ya prácticamente la tenemos encima”, consideró Saverio Gutiérrez y señaló: “Es el mismo personal que está trabajando en una que es la que va a trabajar en la otra campaña”.

“Ellos están apurados”, dijo respecto del Ministerio de Salud y detalló: “Nos solicitaron que en la escuela Industrial instalemos el freezer con los grupos electrógenos, fueron instalados. La gente del Ministerio ya vino esta semana a controlar que estuviera funcionando”.

” Yo creo que ya se viene, es muy próximo. Hay que decirle a la gente que espere con tranquilidad que esto va a venir próximamente”, indicó.