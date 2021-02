Vacunación contra el coronavirus: ante la polémica, Camila Caballero defendió a “la juventud trabajadora”

A raíz de los críticas que surgieron luego de que el ministerio de Salud la contratara para coordinar la logística del equipo de “voluntarios” para la vacunación masiva, la joven militante de La Cámpora defendió su nombramiento y opinó acerca de los jóvenes que terminan sus estudios y, consideró, no son reconocidos como deberían.

“Es estigmatizar, porque yo creo que hay un montón de jóvenes que les pasa esto: terminan sus estudios y están capacitados porque estuvieron cinco años estudiando y por comentarios como esos o por pensamientos como esos, los jóvenes están un poco frustrados y no encuentran el trabajo, y quizás no les reconocen el conocimiento y la capacidad”, apuntó.

Técnica en Administración egresada del Instituto 118, Caballero señaló que “no hay un estudio correspondiente para lo que es la logística” y que “mientras uno tenga la capacidad y creerse con el compromiso necesario y la responsabilidad, todo se puede”.

En cuanto a los comentarios que aparecieron debido a su afiliación política, indicó: “No se necesita ser afiliado a La Cámpora. Yo personalmente tengo una afiliación de hace 9 años que estoy militando, pero no quiere decir nada. Hay muchas personas, que de hecho no conozco, que están formando parte del equipo de logística y no es necesario”.

El viernes 15 la joven fue presentada oficialmente ante el Gobierno local en una reunión que encabezaron los máximos responsables del Ministerio de Salud para la zona, Walter “Catata” Martínez y Marcelo Rojas, director y director asociado, respectivamente, de la que la Municipalidad difundió una gacetilla sin informar sobre su designación.

Para finalizar, la coordinadora aseguró que con un título secundario terminado y con la creencia de que uno está apto para realizar las tareas, es suficiente.