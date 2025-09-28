Una situación particular vivió una estudiante universitaria cuando regresaba desde Rosario. Por circunstancias inesperadas, le desapareció la valija con todas sus pertenencias.

El caso ocurrió el jueves último, en horas de la tarde. Al llegar a nuestra ciudad, como es habitual, una parte de los pasajeros son traspasados a un remis y otros quedan en la combi para ser llevados hasta sus hogares.

La joven abordó un automóvil. Supuestamente, también se derivó su valija a este rodado. Pero, al descender el primer pasajero a pocas cuadras, se percató que su pertenencia no se hallaba, alertando al conductor de la situación.

Inmediatamente, éste se comunicó con el chofer de la combi, quien le habría manifestado que estaba en su poder y que cuando concluya con el recorrido, la dejaría en la oficina de la empresa.

La joven llegó a su casa con cierto alivio, pensando que pronto recuperaría sus pertenencias. Una hora después fue en busca de la valija, pero la respuesta resultó la inesperada: no estaba y el chofer no había dejado nada, ni nunca comunicó el faltante.

La persona que la atendió intentó comunicarse con el conductor delante de la víctima, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, ya que el chofer no contestó las llamadas.

Ante la sucesión de hechos que se venían produciendo, sin nada que alentara el hallazgo, con cada minuto que pasaba sin noticias la joven comenzó a sentir una creciente impotencia ante la situación.

Decidió retornar a su hogar bajo la promesa de que cuando hallaran la valija se la enviarían a su casa. Pasó el tiempo y nada se sabía, no había respuestas, ni un mínimo dato que orientara la búsqueda. Por entonces, la angustia se había apoderado de la estudiante que, lentamente, comenzaba a resignar las prendas de vestir, apuntes, libros y otras pertenencias significativas que trasladaba en el equipaje.

Siendo las 19, esta vez fue su padre quien se acercó a la oficina pidiendo explicaciones. Allí le indicaron que daban a la valija por desaparecida. Y que la única solución era cubrir los costos a través del seguro que posee la empresa, que representaría entre $ 200.000 y $ 300.000, una cifra que la joven consideró insignificante por el contenido.

Pero…, ¿qué pasó con la valija? La firma transportista admitió que el chofer la extravió y que tal vez la misma habría quedado en el cruce de las Rutas 9 y 191, lugar donde descendieron algunos pasajeros que residen en Baradero con sus pertenencias, y posible escenario del olvido. Es decir, la bajaron y allí quedó la maleta.

La jornada para la universitaria concluyó en La Opinión. La desesperación la llevó a recurrir a nuestro medio, su última esperanza, solicitando que aquella persona que la hubiese encontrado se comunique con la empresa o al 3329-543085.

La última información indica que una persona que regresaba a San Pedro, en un micro, la vio en el puente, y que el conductor de una camioneta Toyota Hilux, de color blanca, que circulaba en sentido hacia Pueblo Doyle, la levantó.