Solicita la entrega de su valija
Una pasajera de San Pedro Bus solicita la entrega de su valija, que por error fue descendida de la combi durante un viaje de regreso a San Pedro desde Rosario, en la tarde de este jueves 25 de septiembre. Quienes puedan aportar datos al 3329-543085.
