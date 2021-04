Un primo del abusado por su padrastro aseguró que el detenido no permitía que la familia se acerque a la casa

La policía detuvo este martes en Benefactoras Sampedrinas y Martín Fierro a un hombre identificado como Víctor de los Santos, acusado de someter sexualmente y vejar a su hijastro, un muchacho de 37 años con discapacidad, con quien convivía desde hace tiempo en la vivienda, propiedad de la madre de la víctima fallecida hace alrededor de un año.

Publicidad

El muchacho logró escapar y contarles a vecinos la situación que sufría. Tras la denuncia, ordenaron la detención y la víctima fue asistida en el Hospital, donde constataron las lesiones compatibles con abuso sexual y quedó internado por un cuadro de desnutrición y otras heridas que presentaba.

Este miércoles por la mañana, Policía Científica se presentó en la vivienda, que había quedado con custodia policial, para relevar pruebas vinculadas a la investigación que instruye la fiscala Viviana Ramos.

En la puerta de la casa, un primo de la víctima dialogó con La Opinión y aseguró que había sospechas de que alguna situación violenta ocurría, porque el detenido impedía el contacto de su tía y del muchacho con el resto de la familia.

“Uno se imaginaba lo que podía pasar, pero no que abusaba del pibe. El es un pibe normal, quedó así de estar encerrado. Él lo enloqueció”, aseguró el primo.

“Es muy terrible, esto se sospechaba, pero este hombre no quería que viniéramos a la casa a visitarlos, no nos lo dejaba a ver. Desde que falleció mi tía no lo vemos. A veces, cuando este hombre le pegaba, él se iba para la casa de mi abuela”, dijo César, primo de la víctima, quien aseguró que “ya tiene denuncias en la Comisaría”.

“Uno no se podía meter, porque ella no quería que uno se metiera con su familia. Todo esto empezó cuando falleció mi tío y ella se enamora de este hombre, se juntan y él empezó a separarla de la familia, no la dejaba ir a la casa de mi abuela, a ver a sus hermanas, los tenía encerrados como esclavos, como mulos”, relató.

César señaló que desde hace años había situaciones que la familia sospechaba. Contó que sus tíos, Sergio y Marcelo, alguna vez fueron a la vivienda con intenciones de intervenir. “Mi tía no quiso. Fueron a denunciarlo y mi tía les pidió que levantaran la denuncia, ellos lo hicieron porque son hermanos”, dijo.