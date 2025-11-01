Por la tercera fecha de la Zona 7 de la Región Pampeana Norte perteneciente al Torneo Regional Federal Amateur, Paraná Fútbol Club visitará al club La Emilia de San Nicolás.

Ads

En una zona de tan solo tres equipos, los tres puntos son vitales para cualquiera de los dos, es por eso que desde el minuto cero buscarán quedarse con el triunfo que les dé la oportunidad de aspirar a una clasificación.

Una derrota complicará las aspiraciones de ambos ante la posibilidad de avanzar a la próxima etapa.

Ads

La Emilia, en su debut, perdió ante Regatas de San Nicolás y Paraná igualó 0 a 0 también ante Regatas, que en esta fecha queda libre.

El encuentro se jugará en la cancha del “Pañero”, en la localidad de La Emilia, partido de San Nicolás, desde las 18.30.

Ads

El árbitro será Lucas Gómez, asistido por Eduardo Rodríguez y Cristian Flores, todos pertenecientes al colegio de Chañar Ladeado.

Puede interesarte