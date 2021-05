Tras recaudar más de 100 mil pesos, compraron una moto nueva al mensajero Rubén Solís

Rubén Solís, el mensajero al que el sábado le robaron la moto cuando fue a entregar un pedido a Lavalle al 600, tiene un vehículo nuevo que fue comprado este miércoles por la tarde en una concesionaria de San Pedro con el dinero que aportaron vecinos.

Con la campaña que inició y encabezó Florencia Casado a través de Facebook se recolectaron $111.746 y la totalidad se utilizó para adquirir una Gilera Smash. “La compramos en esa agencia porque alcanzaba justo el dinero que teníamos”, dejó en claro la joven a La Opinión.

El cadete, de 63 años, fue acompañado de su hijo Braian y Florencia, hizo los trámites correspondiente y se llevó el vehículo con el que los próximos días, una vez que complete los pasos administrativos, podrá volver a trabajar.

Solís adquirió una Gilera Smash cero kilómetro

Rubén Solís tiene 63 años. La última vez que trabajó como empleado registrado fue en 1997. Había sido empleado en la antigua gomería de Juan B. Justo y Mitre. Tras 20 años como gomero, Mario “el Negro” Silva lo convocó a trabajar como mensajero porque había quedado desempleado. “Cuando yo empecé a trabajar con el Negro Silva el viaje valía un peso. Ahora yo tengo mis clientes particulares y trabajo con Diego Pérez en la agencia La Veloz”, contó este martes en Radio Cuarentena.

El sábado 22 de mayo, alrededor de las 13.45 y con poco movimiento en la calle por el confinamiento obligatorio, fue a llevar un pedido a Lavalle al 600 y dejó su Honda Wave negra modelo 2011 con la llave puesta. Tocó el timbre y se equivocó de departamento. Cuando estaba por bajar la destinataria del paquete, la otra chica gritó: “La moto, la moto”. Rubén estaba de espaldas y escuchó el ruido del casco, que había dejado en la caja, cuando golpeó contra el pavimento.

Fue uno de los dos motochorros el que se bajó del rodado en que circulaban y se llevó de tiro el del trabajador. A los pocos metros encendió el motor y huyó sin que pudieran alcanzarlo. “Se la llevó corriendo, la corre media cuadra, la puso en marcha y se fueron por Lavalle al fondo. Uno venía en una moto grande y el otro se descolgó de atrás”, detalló.

La campaña para recaudar fondos y comprarle una moto

Florencia Casado es amiga de Braian, el hijo de Rubén, y decidió postear en Facebook un pedido de colaboración para reunir recursos que le permitan recuperar su vehículo.

Rubén Solís estaba haciendo unas changas el domingo. Al regresar a su casa, su hijo le contó la iniciativa de la joven. “Este es un laburo que me gusta, ser servicial, servirle a la gente. Hoy por hoy somos esencial, hemos ido hasta a llevar comida a los presos. Y no nos van a proteger a nosotros, a mí, a todos los camaradas motoqueros, que andamos bajo la lluvia, en el frío”, dijo en Radio Cuarentena.

“Todo lo inició esta chica Flor Casado, no tengo palabras para agradecerle. Yo no pedí nada y de repente me empezaron a llover mensajes. Esta chica le pidió el CVU a mi hijo, que es enfermero y lo hizo”, agregó.

En tres días, gracias a la colaboración de los sampedrinos, se juntaron más de 100 mil pesos con los que este miércoles Solís adquirió una nueva moto con la que podrá volver a desempeñarse como mensajero, como desde hace más de 20 años.