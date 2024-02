Tras el notición de que Mansa abre nuevamente sus puertas al público, pero con una entrada a 800 pesos por adulto mayor residente de San Pedro y de $ 400 los menores, mientras que el turista deberá abonar el doble, hay "grieta".

¿Está bien que se cobre la entrada? Ese fue el tema del debate entre la gente y se armaron dos bandos, los que estaban de acuerdo y los que no.

Zulma dijo: "Felicitaciones, me parece correcto que paguen la entrada", a lo que Carlos le respondió: "El servicio lo vale, está perfecto (buenos baños, buenas parrillas, buena sombra, seguridad, iluminación, playa de arena, guardavidas, césped cortado). Lo gratuito a la larga es caro".

Juan cuestionó: "Si es municipal, la gente de San Pedro no tendría que pagar", pero Pedro le respondió: "¿Y qué, quieren ingresar gratis? Querés usar las instalaciones, paga, ratón. En todos los lugares es así".

"Para lo que es, carisma para una familia tipo, 2 mayores y 2 menores mínimo, $ 2.400 , sin sombra y gran charco de agua. El mantenimiento es municipal, o sea con empleados municipales, no tiene costo" opinó Gustavo.

Pablo coincidió con él y aportó: "Gratis no se puede por que todo lleva mantenimiento, pero bueno algo es algo". Santiago, totalmente contrario a su idea opinó: "El paseo tiene mantenimiento y no cobran".

En Sin Galera hicimos la comparación entre pasar un día en familia tipo, dos adultos y dos menores, en el complejo turistítico municipal de Mansa Lyfe y el del ex Tiro Federal:

Cristina también quiso decir su opinión: "Que cobren entrada es igual que antes, pero que dejen entrar motos o bici, eso es más jodido, lo dejas afuera y chau, cuando salís no está más jajaj", y Alejandro pidió: "Algo bueno, espero que no maten con los precios así los pobres podemos disfrutar más y a cuidar gente que es nuestro lugar, que nadie rompa ni robe nada".

Pero el cuestionamiento de si estaba bien pagar iba por otros lados también, como el de Leo: "Terrible salame, cobran el agua del río, que sinvergüenzas San Pedro, loco, pa’ tras", o Fernando, que comentó: "Cada uno decide qué hacer y adónde ir, yo me quedo en mi casa, los demás si quieren ir que vayan. No es nada, pero 800 pesos para estar amontonados y con agua sucia, me quedo en mi casa y me mojo con la manguera"

“Agua estancada es eso, ojalá no haya palometas ni enfermedades gastrointestinales. El Hospital está colapsado”, dijo Febrer.

Nancy le dio la razón: “Y te evitas alguna peste de las aguas estancadas”, y Mora agregó: “Como siempre se pagó, y sí, el agua bien mugrienta, con los pelos duros salís”, mientras que Irma preguntó: "¿Abren con ese piletón de agua podrida?".

Aunque las comparaciones no podían faltar, Mariano dijo: "Son una vergüenza. En Vuelta Obligado, en Ramallo no te cobran, acá sí" y Mario tiro una idea: "Vayan a Ramallo, gastan los 800 en colectivo y terribles playas gratis con guardavidas y buena atención".

