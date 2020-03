Tras exponer públicamente su situación, víctima de violencia de género consiguió lugar en un jardín cercano a su domicilio

La Opinión reveló este miércoles el caso de una mujer víctima de violencia de género que denunció en varias oportunidades a su expareja, con quien tenía una restricción perimetral que vencía en estos días, y que temía por su integridad física porque el único jardín de infantes donde consiguió lugar le quedaba a 30 cuadras de su vivienda.

Tras esa publicación, en la que exponía que había ido a plantear su caso en el Consejo Escolar y en Jefatura de Inspección sin resultados, la llamaron para avisarle que había surgido una vacante en el jardín 901, a pocas cuadras de su domicilio.

"Me contactó la directora, me dijeron que vaya a las 15.00 a una reunión y que mañana empezaba el jardín", contó la joven a La Opinión, tras agradecer la publicación, puesto que entiende que el hecho de que haya tomado estado público facilitó que le solucionaran el inconveniente.

"Me consiguieron lugar. La inspectora se comunicó con el jardín, tenían esa vacante y como me correspondía por radio, me llamaron. Me dijeron que llamaron a otros padres, pero como no respondieron y yo estoy a nueve cuadras, me llamaron a mí y mañana empieza", señaló, aliviada.

La joven fue contactada, además por personal de Desarrollo Humano, por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y por la Comisaría de la Mujer. En cada caso, la recibieron, le ofrecieron asistencia psicológica y la asesoraron respecto de la necesidad de renovar la restricción perimetral que pesa sobre su agresor.