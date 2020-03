Víctima de violencia familiar no puede llevar a su hija al jardín por miedo: "No me quieren cambiar de institución"

J. E. es la madre de una nena que debería haber comenzado este 2020 su segundo año de jardín de infantes, pero que no pudo porque su mamá "tiene miedo" de que el papá la encuentre en la calle. Por segundo año, aunque vive en pleno centro, la institución que le tocó es linda con la escuela 10 en el barrio Villa Igoillo.

"En lo que va de un año y cuatro meses, tengo cuatro perimetrales con su padre. La última venció hace poco. Me agarra en la calle, con ellos. Yo no me alejo del centro y me quieren mandar a un jardín frente a las vías. No tengo vehículo y me da miedo", contó a La Opinión minutos después de plantear su caso ante el Consejo Escolar.

En 2019, J. demoró en anotar a la nena en un jardín y le tocó el que funciona cerca de las vías del tren. Durante ese ciclo, no pudo llevarla porque, además de no tener vehículo, tenía miedo de que el padre la encontrara en la calle: "Vivía en un infierno, me separé, y ahora alquilo sola con dos criaturas. No salgo del centro".

"Recién fui al Consejo, exploté y les conté mi situación porque nunca lo hago, Me hicieron pasar, lloré adelante de 3 mujeres, que me preguntaron qué me estaba pasando y después me dijeron que ellas eran de primaria, que tenía que esperar a que viniera la Inspectora. Lloré como una loca, y ni siquiera eran las que tenían que hablar conmigo", detalló y dijo que le ofrecieron la posibilidad de que ingresara en el Jardín de Banfield, que todavía está en construcción y que esperan inaugurar en agosto.

"Estoy pidiendo ayuda para un lugar en un jardín en la situación que me encuentro, sola y con constantes problemas con quien debía ayudarme, que es padre de mis hijos. No quería llegar a esto pero no sé qué más hcer para que alguien me escuche", pidió.

N. de la R.: La Opinión accedió a documentación reservada que pone en alerta a quienes tienen que ofrecer protección a las víctimas y procurar la defensa de los derechos del niño.