Este miércoles por la mañana, un mensajero trajo a la redacción de La Opinión un misterioso paquete, que contenía las chapas de Sin Galera y Lanoticia1.com robadas.

El sábado, durante la transmisión del programa de Lilí Berardi, los movileros hallaron en vivo los carteles colgados a modo “de adorno” en una casa ubicada en Novillo al 1700.

En redes sociales, los sampedrinos ironizaban respecto de la situación. Enzo consultó: “¿Nueva sucursal de Sin Galera?” y Silvina dijo: “Se pusieron su propia radio en la casa”.

El paquete llegó junto con un mensaje que expresaba que las chapas “no fueron robadas", sino que estaban "en un volquete”.

