Tras el hallazgo en Novillo al 1700, devolvieron las chapas robadas de la puerta de La Opinión
Luego de que los movileros las encontraran “decorando” una casa del barrio, los carteles sustraídos regresaron a la redacción, poniendo fin al incidente que había generado expectativa entre los vecinos y seguidores del programa.
Este miércoles por la mañana, un mensajero trajo a la redacción de La Opinión un misterioso paquete, que contenía las chapas de Sin Galera y Lanoticia1.com robadas.
El sábado, durante la transmisión del programa de Lilí Berardi, los movileros hallaron en vivo los carteles colgados a modo “de adorno” en una casa ubicada en Novillo al 1700.
En redes sociales, los sampedrinos ironizaban respecto de la situación. Enzo consultó: “¿Nueva sucursal de Sin Galera?” y Silvina dijo: “Se pusieron su propia radio en la casa”.
El paquete llegó junto con un mensaje que expresaba que las chapas “no fueron robadas", sino que estaban "en un volquete”.
