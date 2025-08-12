El sábado, durante la transmisión de Sin Galera, los movileros del programa hicieron un increíble hallazgo en una vivienda de la calle Novillo al 1700.

"Efectivamente son las chapas que arrancaron del poste que está dispuesto en La Opinión", destacó uno de los cronistas.

Colgadas en la puerta de una de las casas, a modo de “adorno”, estaban las chapas de Sin Galera y La Noticia1.com que fueron robadas hacen meses de la puerta de Liniers 71.

"Hacemos una invitación pública a los dueños de la vivienda a que devuelvan las chapas y que las traigan de regreso, no vamos a hacer una denuncia por esto", expresó uno de los periodistas.

