El pasado martes, a alumnos de diferentes escuelas se les informó la suspensión temporaria del transporte escolar a partir del jueves 2 de mayo,porque la litcitación del servicio quedó desierta. El 30 de abril el Consejo Escolar llamó a una nueva licitación que brindará resultados el 9 de mayo.

Hay dos cuestiones a destacar: la primera es que nadie les recordó la vigencia de la ordenanza N° 6.540 del año 2022 que obliga al estado municipal a abonar los boletos de los alumnos que no puedan afrontarlo por sus propios medios en los colectivos de Vercelli; lo segundo, es que quedó a la vista que nadie piensa en verano que sucederá con el transporte durante el ciclo lectivo. “Siempre se llama para esta fecha”, responden cuando se les pregunta si no sería mejor planificar con antelación si el presupuesto alcanza, si las empresas están disponibles y si los vehículos que prestarán están en condiciones operativas.

Aviso de la suspensión del transporte escolar gratuito.

Ante la frustración y falta de respuestas, el centro de estudiantes de la Escuela Agraria, una de las instituciones más afectadas, organizó una convocatoria frente del Consejo Escolar para el jueves pasado, a las 9.30.

Ese día, los recibieron autoridades del Consejo Escolar, abriendo paso a un diálogo, respondiendo dudas y aclarando la situación en la que se encontraban pero informaron que hasta el jueves próximo no pueden dar una respuesta concreta. Pidieron paciencia a los alumnos y padres, y como solución alternativa resolvieron la continuidad pedagógica de forma virtual al igual que en la pandemia.

Autoridades del Consejo Escolar dialogaron con los estudiantes de la Agraria.

Este sábado, Sin Galera consultó a Romina Carrazán, titular de una empresa de transporte escolar, para conocer y dar a conocer cómo están previstas las condiciones de prestación de recorridos de micros. Esta situación no solo afecta a estudiantes, sino también a los chóferes que están a cargo de los vehículos que temen que su fuente de trabajo esté en riesgo.

"Cómo están las familias de los estudiantes, estamos nosotros", dijo durante el programa de Lilí Berardi. Además agregó: "Nuestro miedo es que contraten empresas de otros distritos y quedarnos sin trabajo".

El nuevo llamado de licitación fue publicado el 30 de abril con vencimiento el 9 de mayo. En el comunicado expresan que la consulta y retiro de pliegos se puede hacer desde el 2 al 8 de mayo, por la oficina de Ayacucho e Ituzaingó, aunque Romina declaró que aún no pudo acceder a la documentación para postular su empresa.

Este año, durante enero, se les informó a las familias que a partir de la fecha, para obtener el beneficio del “famoso colectivo gratis”, debían entregar una declaración jurada, para acreditar que no tenían medios de transporte para ir a la escuela, que luego sería enviada y autorizada en La Plata. Lo cierto es que existe una ordenanza municipal que garantiza el transporte a los estudiantes en cualquier servicio público. Casi una broma para los alumnos de la Agropecuaria porque el recorrido de Vercelli no contempla esa parada ni los horarios adecuados para la asistencia a ese y otros establecimientos. Esa norma aprobada en 2022, habilita a quienes no tienen recursos a viajar con la SUBE con cargo y costo al estado municipal. En septiembre de ese año, hubo un problema similar que dejó a unos 650 alumnos sin el servicio de transporte.

"Si vos tenés una moto a tu nombre, te sacan el transporte. Vos tenés que declarar que no tenés vehículos a tu nombre, ni ingresos para pagar uno", expresó la titular de la empresa.

Cada colectivo tiene entre 35 y 40 asientos, solo en el caso de la escuela Agraria, tienen que cubrir 4 recorridos, dos por 11 de Septiembre, uno por la estación de servicio Shell y uno más en Sarmiento y 3 de Febrero, 3 veces por día, en los turno mañana, mediodía y tarde.

Trasladando a más de 300 chicos de todos los años, sin mencionar que los que cursan primer año, hasta mediados del ciclo lectivo, deben trasladarse por sus propios medios.

En caso que sea en el colectivo de línea, tienen que pagar casi 2 mil pesos por día, multiplicado por los 5 días hábiles para ir a la escuela, tienen un gasto de 10 mil pesos por semana y casi 40 mil por mes, en un solo chico, para aquellas familias que tengan a más de un hijo estudiando, el precio se multiplica.

Esta situación, es un claro indicio de la importancia del transporte escolar gratuito para alumnos y familias de las escuelas afectadas.

