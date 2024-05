Este jueves, estudiantes de la escuela Agraria concentraron en el Consejo Escolar para reclamar por la suspensión del servicio de transporte gratuito, cuya licitación tiene un segundo llamado con fecha de apertura de ofertas para el 9 de mayo.

La situación implica que hasta que haya nueva contratación no hay servicio, por lo que una gran cantidad de alumnos de diversas escuelas no cuentan con transporte, lo que complica el cursado, sobre todo en las instituciones alejadas del casco urbano.

Una de las más afectadas es la escuela Agraria, a la que a diario viajan alrededor de 300 adolescentes. Por eso desde el Centro de Estudiantes convocaron a una concentración para reclamar por el servicio.

Los estudiantes llegaron con pancartas y un petitorio.

Con pancartas y un petitorio llegaron este jueves al Consejo Escolar, donde fueron atendidos por consejeros que recibieron la nota y les explicaron la situación de la licitación.

En el petitorio, los estudiantes señalan que la suspensión del servicio de transporte escolar gratuito "dificulta el traslado hacia la escuela para la mayoría", lo que impide la posibilidad de concurrir a clases.

"Nuestra petición es que se nos permita volver a gozar de la seguridad de recibir una educación, al saber que tenemos un transporte gratuito que nos lleve a la escuela todos los días y nos acerque a nuestros hogares al finalizar la jornada", señalaron en el texto.

Cinco consejeros escolares salieron a hablar con los adolescentes.

Los consejeros escolares les dijeron que no pueden dar respuestas hasta que se abran los sobres con las ofertas de la licitación, el jueves de la semana que viene, y que hasta entonces pedirán a los directivos de las escuelas que les garanticen la continuidad pedagógica enviándoles tareas de manera virtual.

Les informaron que la licitación tuvo contratiempos porque las empresas que se presentaron a la anterior excedieron en sus presupuestos los montos asignados por Provincia para el servicio y no cubrían todos los recorridos propuestos.

Autoridades dialogaron con los estudiantes en la esquina de Ayacucho e Ituzaingó.

Además, les advirtieron que cuando abran las ofertas el 9 de mayo próximo puede volver a suceder una situación similar, por lo que no es seguro que dentro de una semana la problemática se resuelva.

"No recortes nuestro futuro", decía una de las pancartas que llevaron los estudiantes al Consejo Escolar. "Que ser educados no implique quedar endeudados", señalaba otra, en alusión al costo del traslado hacia la escuela que deberán afrontar aquellos que decidan ir por sus propios medios para no perder días de clases.