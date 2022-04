Tractorazo en Plaza de Mayo: “Es un llamado de atención y también un replanteo puertas adentro”

Productores rurales de todo el país marcharon este sábado hacia Plaza de Mayo, en Capital Federal y frente a Casa Rosada, para protestar contra el Gobierno nacional y las políticas del presidente Alberto Fernández para el sector, en lo que se denominó un “tractorazo del campo” a Buenos Aires.

Los productores llegaban desde distintos puntos del interior del país, incluido San Pedro, desde donde partieron varias delegaciones, para concentrar en el cruce de las rutas 8 y 9 con la 193, donde ambas autopistas nacionales confluyen en la Panamericana, para desde allí ingresar a la capital.

Respaldados por la oposición al Gobierno nacional y cuestionados por funcionarios del gabinete, los productores representan al movimiento de autoconvocados y a organizaciones de base sin la adhesión formal de la Mesa de Enlace en la que confluyen las cuatro grandes organizaciones representantivas nacionales del sector.

“Esta es una marcha que no fue convocada por la Mesa de Enlace, como han sido otras. Creo que después de la 125 el sector entró en un período en el que no hay una dirigencia que esté a la altura de encabezar los reclamos”, analizó este sábado en Sin Galera el productor e integrante de la Sociedad Rural de San Pedro, Lisandro Gordó.

“Eso posibilitó un movimiento de autoconvocados que no responden a ninguna de las cuatro gremiales, que son los que organizaron la marcha de julio del año pasado en San Nicolás, que para mí fue la más grande desde Rosario 2008, y tampoco estuvo conducida por la Mesa de Enlace. Hay toda una ebullición, ir a Buenos Aires fue una jugada que se charló bastante, la Mesa de Enlace no supo o no quiso conducir”, precisó el sampedrino.

Los productores de San Pedro habían decidido marchar en caravana, con el cruce de las rutas 9 y 191 como punto de encuentro este sábado por la mañana, pero para “evitar demoras” prefirieron no concentrar y viajar hacia la zona de concentración general por separado.

El referente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, explicó que muchos partieron el viernes por la tarde, otros por la noche, y que el sábado por la mañana salieron en tandas para no conformar caravana ante lo que ocurría en diversos puntos donde había controles de tránsito, lo que implicaría que quizás llegaran tarde a la concentración en Capital Federal, prevista para pasado el mediodía.

Lisandro Gordó señaló que “los reclamos son los mismos de siempre: una presión tributaria tremenda, la brecha cambiaria, retenciones, cierre de exportaciones, el tema del combustible, y todo lo que tiene que ver con que no dejamos de ser actores de esta sociedad, con todo esto que pasó en el Senado, son muchas cosas que confluyen. Hay problemas de siempre y otros que son nuevos”.

El productor analizó que mientras “el mundo va camino a una campaña récord de trigo” a raíz de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, “la Argentina tiene altas chances de que baje un 10 por ciento”, una situción que, advirtió, “”ya lo hemos vivido”, por lo que “empieza a sumar mal humor y termina en lo que es hoy, que luego provoca que la gente de la ciudad se empiece a sumar”.

Antes de la concentración, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, un hombre del interior bonaerense históricamente vinculado con el sector agropecuario y agroindustrial al punto de que dentro del propio Gobierno hay quienes lo tildan despectivamente de “procampo”, dijo que “si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a escuchar”.

“Es importante que se sepa que tenemos una relación con las entidades del sector de trabajo permanente, donde estamos trabajando con una agenda de diferentes temas”, señaló el funcionario del gabinete de Alberto Fernández desde Israel antes de la masiva movilización a Casa Rosada.

Domínguez advirtió que el proyecto que gravará la llamda “renta inesperada” no afectaría a los productores argentinos porque “vendieron su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un costo del 60 por ciento de los feritilzantes, que han tenido un incremento absolutamente inesperado”.

Al contrario de la portavoz del presidente, Gabriela Cerruti, quien consideró que la protesta tiene “motivaciones políticas”, Domínguez dijo que no le corresponde analizar esa cuestión sino “trabajar para resolver” si hay “algún problema” o demanda específica del sector. “Si hay algún reclamo que valga la pena y una necesidad urgente, la resolveremos”, apuntó.

Desde San Pedro, el productor e integrante de la Sociedad Rural Lisandro Gordó señaló que el tema de la denominada renta inesperada forma parte de un proceso que descrbió como “gota tras gota que se va sumando”, lo que provocó “todo un movimiento muy del interior, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, el interior de la provincia de Buenos Aires, que no se ven representados por las gremiales”.

“La Mesa de Enlace no ha querido conducir esto y pareciera que es como el dicho, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”, advirtió Gordó y aseguró que lo que ocurres este sábado “también al sector tranqueras adentro, sobre qué va a hacer este movimiento de autoconvocados que no responde a la Mesa de Enlace”.

“Creo que es un llamado de atención a las cuatro gremiales que condujeron el sector en 2008, que hoy no están viendo el mismo partido y creo que es un replanteo puertas adentro”, analizó joven dirigente ruralista sampedrino.