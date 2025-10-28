Torneo Regional Federal Amateur: empate para Mitre y derrota de Independencia en la segunda fecha
El Rojo igualó ante General San Martín y la I cayó en San Nicolás en los partidos correspondientes a la segunda fecha de la zona 6.
Entre viernes y lunes se jugó la segunda fecha de la zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur, en las que están Mitre e Independencia.
El viernes, a pesar del temporal, el Rojo recibió a General San Martín en el Estadio Municipal donde empató 1 a 1.
De esta forma, el elenco sampedrino llega a cuatro puntos y, junto al equipo de Pérez Millán, lídera el grupo.
Por otro lado, el lunes por la noche en San Nicolás, Independencia cayó por 2 a 0 ante Paraná y aún no pudo sumar puntos en lo que va del certamen.
En la próxima fecha, que será este fin de semana, Mitre recibe a Paraná mientras que la I enfrentará en Pérez Millán a General San Martín.
