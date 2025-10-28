Entre viernes y lunes se jugó la segunda fecha de la zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur, en las que están Mitre e Independencia.

Ads

El viernes, a pesar del temporal, el Rojo recibió a General San Martín en el Estadio Municipal donde empató 1 a 1.

De esta forma, el elenco sampedrino llega a cuatro puntos y, junto al equipo de Pérez Millán, lídera el grupo.

Ads

Mitre empató ante General San Martín en el Estadio Municipal.

Por otro lado, el lunes por la noche en San Nicolás, Independencia cayó por 2 a 0 ante Paraná y aún no pudo sumar puntos en lo que va del certamen.

En la próxima fecha, que será este fin de semana, Mitre recibe a Paraná mientras que la I enfrentará en Pérez Millán a General San Martín.

Ads

Puede interesarte